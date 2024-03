Plano Real venceu a inflação há 30 anos e pode inspirar novas vitórias

Em 2024, o Brasil celebra os 30 anos do Plano Real. No dia 27 de fevereiro, a Unidade Real de Valor (URV), a moeda virtual que preparava a transição do cruzeiro real para o real, completou três décadas.



Sem dúvidas, é um motivo legítimo de comemoração. A cada momento na história temos um grande problema a resolver e, no final do século XX, a inflação brasileira era o grande problema nacional. A inflação é o aumento geral e persistente no nível dos preços de bens e serviços na economia que se traduz em conflitos distributivos, em que os salários e os lucros disputam espaço na renda nacional.

Ao subirem os preços, os trabalhadores reivindicam reposição salarial. Os empresários reajustam os salários, mas também aumentam os preços dos produtos para defenderem sua margem de lucros.

Hoje, uma inflação de dois dígitos nos deixa já bem preocupados. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, no início dos anos 1990, a inflação anual chegava a quatro dígitos, isto é, era superior a 1.000% ao ano. A nova moeda foi introduzida em julho de 1994, e já em 1995 a inflação fechou em 22,4%. A estabilização da moeda propiciou a expansão do crédito para consumo, especialmente para as famílias, que tiveram facilitados os parcelamentos dos bens e serviços.

Mas um plano com tamanho sucesso como Real não é conduzido sem “dor”. O custo da estabilização é amplamente documentado nos estudos econômicos. Um dos grandes trunfos do Plano Real era o setor externo da economia, e quem passou por esse período lembra bem do R$ 1,00 vale US$ 1,00. Essa política de sobrevalorização do real provocou desequilíbrio no balanço de pagamentos e a intensificação da abertura externa desmantelou a indústria nacional, gerando desemprego e taxas baixas de crescimento econômico.

Ao longo deste ano, os economistas promoverão debates em todo o país acerca do Plano Real, estabilidade econômica e desenvolvimento. No âmbito do curso de Economia do Ifes Campus Cariacica, a instituição está dando início a um projeto abrangente que engloba uma série de atividades, tais como discussões, exibições cinematográficas, produção de conteúdos e outras iniciativas, todas voltadas para aprofundar nosso entendimento sobre o Plano Real.

Passados 30 anos, o Plano Real cumpriu seu papel de trazer estabilidade para o nível de preços da economia, e as mentes dos economistas deverão estar voltadas para os desafios contemporâneos de promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo da sociedade brasileira.

