Será que estamos vendo o fim do Plano Real?

Ao contrário dos planos econômicos anteriores que fracassaram, o Plano Real não congelou os preços praticados no mercado e atacou duramente os gastos dos governos. À implantação do Real como moeda nacional seguiu-se a Lei de Responsabilidade Fiscal que limitou os gastos públicos à arrecadação e estabeleceu punição para os agentes públicos que descumprissem esses limites. Foi graças à Lei de Responsabilidade Fiscal que a estabilidade econômica, alcançada com o Plano Real, se prolongou nas últimas décadas.

É lamentável que o Brasil tenha perdido a oportunidade de dar um basta na corrupção ao permitir o desmonte da Lava Jato. Será da mesma forma lamentável que venhamos a perder as conquistas tão duramente obtidas com o Plano Real se permitirmos que a classe política estenda tapete vermelho para a inflação e acabe de vez com a política de austeridade fiscal.