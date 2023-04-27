Pare e ouça sua voz: ela pode dizer muito sobre a sua saúde

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O que a sua voz diz sobre a sua saúde? Talvez você não saiba, mas algumas alterações neste importante instrumento de comunicação podem indicar distúrbios metabólicos ou levar ao diagnóstico de doenças neurológicas, ou de câncer, sendo o mais comum na laringe. Por esse motivo, durante o mês de abril, é proposto que voltemos o foco para nossa voz.

A laringe é o órgão responsável pela produção da voz e pela proteção das vias respiratórias, por isso, problemas de saúde podem afetar a habilidade vocal da pessoa. Um tumor nesta região, por exemplo, pode causar algum grau de disfonia, popularmente conhecida como rouquidão. Só em 2022, esse tipo de câncer atingiu mais de 6 mil brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro do Câncer (Inca), colocando o Brasil em segundo lugar no ranking mundial da doença, atrás apenas da Espanha.

Além disso, o câncer de laringe é um dos mais comuns a atingir a região de cabeça e pescoço, representando cerca de 25% dos tumores malignos identificados nesta área.

Entre os fatores que podem causar o câncer de laringe estão, além da poluição ambiental, o hábito de fumar e o consumo de bebidas alcoólicas. Embora todo mundo já tenha ouvido dizer sobre pessoas que fumaram a vida toda e não tiveram câncer, a ciência já comprovou que o cigarro é um grande vilão da saúde, principalmente combinado com outros fatores. Uma pessoa que fuma e consome álcool em excesso tem três vezes mais chances de desenvolver o câncer de laringe.

Como em outros tipos de câncer, o diagnóstico precoce aumenta consideravelmente a chance de cura. Por isso, pare e ouça a sua voz. É fundamental estar atento aos sinais: rouquidão progressiva e persistente por mais de três semanas podem ser um alerta para o desenvolvimento da doença. Outro ponto a ser observado é a dificuldade, com desconforto e dor, na hora de engolir. A partir desses sintomas, a pessoa deve procurar um médico de cabeça e pescoço ou otorrinolaringologista. Cabe ao especialista solicitar os exames necessários e fechar o diagnóstico.

O procedimento mais comum para sanar a suspeita de câncer de laringe é a laringoscopia que, além de permitir a visualização dos tecidos do órgão, possibilita fazer a coleta de fragmentos para realização de uma biópsia, em casos selecionados. Com o resultado desses exames em mãos, se encontrado um tumor, o médico poderá guiar o tratamento da melhor forma.

O tratamento do câncer de laringe depende do estadiamento do tumor, ou seja, conhecer a extensão local, regional e a distância do tumor. Em fases mais iniciais da doença, é possível tratar apenas com cirurgia ou só a radioterapia, isoladamente. Quando o tumor está em fase intermediária, combinam-se tratamentos, como cirurgias associadas à quimioterapia e radioterapia.