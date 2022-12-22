Conheça os melhores tratamentos para todos os tipos de olheiras

Olheiras podem ter diferentes causas e aspectos Crédito: Shutterstock

Olheiras muito presentes e marcadas podem causar incômodo e desconforto, deixando o rosto com aspecto cansado. Felizmente, a dermatologia estética avançou bastante, trazendo soluções para quem quer amenizar o visual dessas temidas manchas escuras na região abaixo dos olhos.

A dermatologista Karina Mazzini explica que as olheiras são formadas por uma maior concentração de melanina ou de vasos sanguíneos, que deixam a região numa tonalidade mais escurecida que o tom da face.

Mas, segundo a médica, são vários os tipos de olheiras e suas causas. "O tipo mais comum é por cansaço, de exaustão devido à privação de sono. Geralmente, todo mundo acaba tendo dias em que elas estão mais aparentes por causa de noites mal dormidas", cita.

Vanessa Cabral, esteticista e proprietária da clínica Vanessa Cabral, em Vitória, costuma receber uma clientela grande com esse tipo de queixa. Ela observa que, com o tempo, é normal ver essa região abaixo dos olhos se tornar mais profunda e flácida. "Ela é uma das primeiras a envelhecer. Com o avançar da idade, temos uma perda de gordura e de estrutura malar", comenta.

Mas existem outras causas. "Há pessoas com histórico familiar de olheiras e, por isso, sempre tiveram elas mais acentuadas. Outros fatores são alergias, exposição ao sol e até coçar muito os olhos. O envelhecimento natural da face, porém, acaba sendo um fator que muitas vezes acentua mais essas olheiras", explica Karina Mazzini.

Região sensível

Segundo a dermatologista, essa é uma região muito mais delicada, com pele muito mais fina. Por ser mais sensível, os cuidados devem se intensificar. "Não podemos deixar de retirar a maquiagem, fazer limpeza correta, usar proteção solar e hidratantes ao redor dos olhos. A falta desses cuidados pode piorar as olheiras, assim como, é claro, ter noites mal dormidas, coçar muito a região dos olhos e usar produtos que causem irritação. O tabagismo também pode ser um hábito prejudicial, já que acelera o envelhecimento e a pele mais envelhecida fica cada vez mais fina", pontua ela.

O tratamento, diz a médica, vai depender do aspecto da olheira. Aquela mais pigmentada, por exemplo, é mais comum nas pessoas negras e morenas. "É um tom mais amarronzado e, geralmente, afeta também a parte superior dos olhos, as pálpebras. Funciona como um melasma, quando há acúmulo de melanina naquela região. Costuma ser algo mais genético, então não há muito como evitar, além dos hábitos comuns que todos devem seguir, já citados acima".

Aspecto

Karina Mazzini afirma que lasers, dermocosméticos e luz intensa pulsada podem melhorar bastante esse aspecto.

Essa olheira é difícil até de esconder com maquiagem. Uma outra saída é partir para a camuflagem. "É um procedimento em que a gente uniformiza o tom da olheira com o tom da pele. É possível clarear a região, o que melhora muito o visual", sugere Vanessa Cabral.

Tratamentos amenizam as olheiras Crédito: Shutterstock

A chamada olheira sanguínea ou vascular possui um tom mais arroxeado e, normalmente, ocorre pelo acúmulo de hemoglobina nos vasos sanguíneos. "Ela pode surgir por irritação nos olhos, desidratação e alergias, como rinite alérgica. Costuma não ser tão frequente, podendo ficar mais escurecida em períodos de crise". A solução passa pelo uso de dermocosméticos e luz intensa pulsada.

Sabe aquela olheira inchadinha? Ela ocorre pelo acúmulo de líquido ou gordura na região abaixo dos olhos. Essas "bolsas" podem ser causadas por genética, retenção de líquidos e até devido à flacidez, que aparece com o avançar da idade ou com o emagrecimento muito rápido. "O tratamento indicado é aplicação de laser, ultrassom microfocado e tecnologia de plasma", afirma Karina.

De acordo com Vanessa Cabral, uma alimentação adequada também ajuda bastante. "O excesso de álcool, gordura e sal gera esse acúmulo na região", pontua.

Pode acontecer, segundo a esteticista, de as olheiras serem mistas, ou seja, profundas e escuras. "Nesse caso, podemos tratar com camuflagem e preenchimento ou ultrassom microfocado", afirma.

Tipos de olheiras mais comuns

01 Pigmentares: São aquelas mais escuras, amarronzadas. O tratamento passa por camuflagem, com aplicação de um pigmento na região, num processo temporário, ou seja, que exige retoque. Outra solução é aplicação de lasers, dermocosméticos e luz intensa pulsada. 02 Sanguíneas ou vasculares: São olheiras com tom mais arroxeado, devido à alta vascularização da região. Pode surgir também por desidratação ou como consequência da rinite alérgica. Luz intensa pulsada e dermocosméticos costumam atenuar o aspecto. 03 Olheiras inchadas: São causadas por retenção hídrica ou de gordura abaixo dos olhos. Podem ter como causa a genética ou até a flacidez da região, típica do envelhecimento. O tratamento indicado passa por laser, ultrassom microfocado e tecnologia de plasma.

O que piora as olheiras