Orçamento empresarial de 2023: ERP é suporte ao planejamento estratégico

O mundo dos negócios está sempre pensando no futuro. Quando chega o último trimestre do ano, por exemplo, que é o período em que estamos agora, já é hora de fazer o planejamento do ano seguinte. Em 2023, a expectativa do mercado como um todo é que seja ainda melhor do que 2022, de retomada dos negócios e crescimento econômico. Mas, antes de qualquer coisa, é preciso construir um planejamento e, sobretudo, um orçamento anual sólido, que é a dificuldade de muitas empresas.

Mesmo que estejamos falando de expectativas positivas, a realidade acende um alerta: uma pesquisa realizada pela Serasa Experian revelou que, no primeiro semestre de 2022, houve um aumento de 3,45% no número de empresas inadimplentes, em relação a 2021. E quando o assunto é orçamento, é impossível negar que muito disso tem a ver com a falta de gestão financeira, que começa na elaboração do orçamento anual da empresa.

O orçamento empresarial é uma etapa que reúne todas as informações úteis e fundamentais em relação aos processos de um negócio e seu funcionamento. Ele inclui as despesas e receitas da empresa dentro de um determinado período, no caso, um ano. São diversos tipos de orçamentos que podem ser feitos, mas o que nenhum pode deixar de ter é abundância de dados. Números sobre a atual situação da empresa, histórico, custos atuais e previstos, bens fixos, investimentos, objetivos e metas. E é aí que muitas vezes está o problema.

Muitas organizações ainda fazem esse controle manualmente, por meio de planilhas, o que acaba dificultado a análise de dados e tomada de decisão. Hoje, a tecnologia está a nosso favor para processar e integrar dados e fornecer aos gestores a possibilidade de tomar decisões ágeis e assertivas. Isso é possível por meio de sistemas de gestão, que já podem ser adotados por empresas de diversos segmentos e tamanhos.

Ter um ERP (um software de gestão empresarial) implementado na empresa não é só uma questão de facilitar a operacionalização de processos, além de ser vital e uma bússola para o crescimento de uma organização, é um suporte ao planejamento estratégico e orçamentário, que pode determinar seu futuro.