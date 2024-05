OAB tem muito a ensinar sobre a identificação de pessoas trans

A nova posição da OAB para constar apenas o nome social na carteira de identidade deve ser saudada, eis que, se a Constituição estabelece como objetivos da República que a sociedade seja livre, justa e solidária e que as todas as pessoas sejam protegidas independentemente de sexo ou gênero, advogados e advogadas trans possuem o direito de apresentarem-se apenas pelo seu nome social; do contrário, tais pessoas estariam sendo privadas da sua liberdade essencial de identificar-se a si próprias, segundo os projetos de vida determinados para si por seus próprios afetos e sentimentos.