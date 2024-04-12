Associação e MPT abrem curso de cuidador de idosos exclusivo para pessoas trans

Curso de cuidador de idosos para pessoas trans Crédito: Freepik

A Associação Grupo Orgulho Liberdade e Dignidade (Gold) e o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) estão com inscrições abertas para o curso de qualificação de cuidador de idosos exclusivo para pessoas transexuais e travestis moradores de Vitória. Os participantes não pagam pelas aulas.

A oferta é de 20 vagas, disponíveis no projeto Qualifica Trans. A carga horária será de 160 horas, com aulas no período noturno, em três dias da semana (terça, quarta e quinta-feira). A qualificação acontece no Senac de Vitória.

As pessoas que participarem do curso terão direito a passagem, lanche, material de estudos e uma bolsa mensal no valor de R$ 149. As inscrições podem ser feitas no link Qualifica Trans - Inscrições

Quem não tiver acesso à internet ou tiver dificuldade em preencher os dados, pode aparecer na sede da Gold, a partir das 14h, que fica na Avenida Presidente Florentino Avidos, 502, sala 202, Centro de Vitória.

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