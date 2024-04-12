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Qualificação

Associação e MPT abrem curso de cuidador de idosos exclusivo para pessoas trans

Inscrições seguem até 16 de abril; aulas estão previstas para começar no dia 2 de maio. Participantes não pagam pela qualificação, que acontece em três dias da semana
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 abr 2024 às 16:20

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 16:20

Curso de cuidador de idosos para pessoas trans
Curso de cuidador de idosos para pessoas trans Crédito: Freepik
A Associação Grupo Orgulho Liberdade e Dignidade (Gold) e o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) estão com inscrições abertas para o curso de qualificação de cuidador de idosos exclusivo para pessoas transexuais e travestis moradores de Vitória. Os participantes não pagam pelas aulas.
A oferta é de 20 vagas, disponíveis no projeto Qualifica Trans. A carga horária será de 160 horas, com aulas no período noturno, em três dias da semana (terça, quarta e quinta-feira). A qualificação acontece no Senac de Vitória.
As pessoas que participarem do curso terão direito a passagem, lanche, material de estudos e uma bolsa mensal no valor de R$ 149. As inscrições podem ser feitas no link Qualifica Trans - Inscrições
Quem não tiver acesso à internet ou tiver dificuldade em preencher os dados, pode aparecer na sede da Gold, a partir das 14h, que fica na Avenida Presidente Florentino Avidos, 502, sala 202, Centro de Vitória.
SERVIÇO
  • Curso: cuidador de idosos
  • Vagas: 20 exclusivas para pessoas transexuais e travestis moradoras da Grande Vitória
  • Inscrições: até 16 de abril, no link Qualifica Trans - Inscrições. 
  • Encontro com as pessoas inscritas:  18/04 
  • Resultado final das pessoas selecionadas: 24/04 
  • Aula Inaugural: 02/05

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