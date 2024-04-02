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Aprendizado

Abertas 10 mil vagas em cursos de qualificação online de graça no ES

Interessados podem se inscrever até 15 de abril, no site do programa Qualificar ES; confira as opções de cursos
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

02 abr 2024 às 17:46

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 17:46

Imagem Edicase Brasil
Oportunidade para fazer curso de qualificação de onde quiser Crédito: Arsenii Palivoda | Shutterstock
Já estão abertas as inscrições para as 10 mil vagas em cursos de qualificação profissional online ofertadas pelo Programa Qualificar ES. As oportunidades são para quem quer aprender uma profissão sem sair de casa. As aulas são gratuitas e os participantes receberão certificado na conclusão do curso.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data do início do curso; ter acesso à internet; e ter noções básicas de informática e de navegação na internet. São dez opções de qualificação, com mil oportunidades para cada. A carga horária é de 120 horas.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 15 de abril no site do Qualificar ES.
O candidato deve preencher corretamente o formulário de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição online. De acordo com o edital, apenas poderá haver um cadastro por CPF em um único e-mail. Os interessados podem realizar até duas inscrições em dois cursos distintos. Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A lista dos selecionados será divulgada no dia 19 de abril
O curso terá início no dia 24 de abril e o prazo para término está previsto para o dia 5 de julho. Só terá direito ao certificado o candidato que obtiver o aproveitamento de, no mínimo, 60% do curso.
Abertas 10 mil vagas em cursos de qualificação online de graça no ES

Confira as opções de curso

  • Agente Epidemiológico
  • Assistente de Contabilidade
  • Assistente de Recursos Humanos
  • Educação Especial e Inclusiva 
  • Inclusão Sociodigital para Melhor Idade
  • Informática Básica
  • Inglês Intermediário
  • Recepcionista
  • Secretaria Escolar
  • Segurança do Trabalho

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