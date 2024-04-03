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Inscrições abertas para 114 vagas em cursos do Pronatec

São 20 vagas para modalidade presencial e 94 para quem que estudar sem sair de casa; interessados podem garantir a participação até 17 de abril
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 abr 2024 às 15:41

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 15:41

Oportunidade para aprender a profissão de serralheiro
Oportunidade para aprender a profissão de serralheiro Crédito: Frepik
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com inscrições abertas para 114 vagas em cursos de qualificação profissional nas turmas do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As oportunidades estão disponíveis nas modalidades presencial e a distância (EAD), conforme determina cada edital.
A idade mínima para participar é de 16 anos. Ao todo, foram divulgados dois documentos. Os interessados podem se inscrever até 17 de abril, no site da Secti.  A lista dos classificados será divulgada no dia 23 de abril.
O edital 001/2024 contempla 20 chances para o curso de formação inicial e continuada (FIC). Neste caso, a qualificação disponível é para serralheiro de materiais ferrosos, na modalidade presencial, com a duração de 160 horas. 
As aulas serão realizadas no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, em João Neiva. Para participar, o candidato precisa ter o ensino fundamental I (1º ao 5º ano) completo.
De acordo com o decreto 4496-R, do governo do Estado, os estudantes matriculados nas turmas do Pronatec recebem bolsa-formação. O benefício será cancelado caso o participante se ausente nos cinco primeiros dias consecutivos de aula; for reprovado, por nota ou frequência, numa mesma etapa, disciplina ou módulo do curso técnico; entre outros motivos.
AULAS ON-LINE
Já o segundo edital (002/2024) conta com 94 vagas na modalidade EAD, também para cursos de formação inicial e continuada. Do total de oportunidades, 50 são para agente de combate à endemias, voltadas para quem tem o ensino fundamental II completo (6º a 9º ano); e 44 para auxiliar de farmácia de manipulação, para candidatos com ensino fundamental I completo (1º a 5º ano). A carga horária é de 240 horas. 
Os cursos começam no dia 7 de maio de 2024. Para obter o certificado, o aluno deverá alcançar no mínimo 60% da média.

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