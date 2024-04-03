Inscrições abertas para 114 vagas em cursos do Pronatec

As aulas serão realizadas no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, em João Neiva. Para participar, o candidato precisa ter o ensino fundamental I (1º ao 5º ano) completo.

De acordo com o decreto 4496-R, do governo do Estado, os estudantes matriculados nas turmas do Pronatec recebem bolsa-formação. O benefício será cancelado caso o participante se ausente nos cinco primeiros dias consecutivos de aula; for reprovado, por nota ou frequência, numa mesma etapa, disciplina ou módulo do curso técnico; entre outros motivos.