Sines do ES recrutam para 5 mil vagas de emprego; veja chances na sua cidade

Agência do Sine de Vila Velha Crédito: Júnior Costa/ Divulgação Prefeitura de Vila Velha

Abril começa com boas oportunidades para quem procura uma chance no mercado de trabalho. As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.303 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (1). Para concorrer, os interessados devem procurar as unidades, levando os documentos pessoais.

As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

CONFIRA AS VAGAS

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 902. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga (PCD), motofretista, nutricionista, técnico de enfermagem, apontador de obras, auxiliar de cozinha, fisioterapeuta, garçom, médico do trabalho e outras chances. 902. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga (PCD), motofretista, nutricionista, técnico de enfermagem, apontador de obras, auxiliar de cozinha, fisioterapeuta, garçom, médico do trabalho e outras chances. Veja as vagas

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: os candidatos interessados podem preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo para o e-mail os candidatos interessados podem preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função. Também é possível conferir as vagas diretamente na sede da Agência do Trabalhador, localizada no novo Centro Administrativo, na Avenida Alice Coutinho, nº 109, em Vera Cruz.

Vagas: 571. Há oportunidades para balconista de açougue, auxiliar de serviços gerais, atendente, técnico de segurança do trabalho, motorista, analista de comércio, eletricista, técnico florestal ou ambiental, entre outras. 571. Há oportunidades para balconista de açougue, auxiliar de serviços gerais, atendente, técnico de segurança do trabalho, motorista, analista de comércio, eletricista, técnico florestal ou ambiental, entre outras. Veja as vagas

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 2.211. Há chances para açougueiro, analista contábil, armador de ferros, auxiliar de linha de produção, enfermeiro, gerente comercial, entre outras. 2.211. Há chances para açougueiro, analista contábil, armador de ferros, auxiliar de linha de produção, enfermeiro, gerente comercial, entre outras. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 409. Há vagas para cargos como fiel de depósito, fiscal de obras, jardineiro, jornalista (estágio), serralheiro, vendedor, entre outras. 409. Há vagas para cargos como fiel de depósito, fiscal de obras, jardineiro, jornalista (estágio), serralheiro, vendedor, entre outras. Confira as oportunidades.

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Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 179. Há contratações para cargos como administrador de orçamento, camareira, carpinteiro de obras, gari, jardineiro, mecânico de automóveis, padeiro, técnico de refrigeração, entre outras. 179. Há contratações para cargos como administrador de orçamento, camareira, carpinteiro de obras, gari, jardineiro, mecânico de automóveis, padeiro, técnico de refrigeração, entre outras. Confira.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 214. Há chances para ajudante de cozinha, encarregado de manutenção mecânica, técnico em segurança do trabalho, soldador, motorista, confeiteiro, entre outras. 214. Há chances para ajudante de cozinha, encarregado de manutenção mecânica, técnico em segurança do trabalho, soldador, motorista, confeiteiro, entre outras. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 133. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, açougueiro, agente de pátio, aplicador de resinas em pisos, auxiliar de escritório, costureira, encarregado de loja, entre outras. 133. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, açougueiro, agente de pátio, aplicador de resinas em pisos, auxiliar de escritório, costureira, encarregado de loja, entre outras. Confira as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 46. Há oportunidades para cargos como almoxarife, auxiliar no serviço de alimentação, líder de solda, operador de caixa, padeiro, entre outras. 46. Há oportunidades para cargos como almoxarife, auxiliar no serviço de alimentação, líder de solda, operador de caixa, padeiro, entre outras. Confira as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 369. Há chances para auxiliar de jardinagem, crediarista, engenheiro civil (estágio), serralheiro, vendedor interno, entre outras. 369. Há chances para auxiliar de jardinagem, crediarista, engenheiro civil (estágio), serralheiro, vendedor interno, entre outras. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 194. Há oportunidades como: oficial pleno, operador de motosserra, professor de inglês, promotor de vendas, técnico em informática, vigia, entre outras. 194. Há oportunidades como: oficial pleno, operador de motosserra, professor de inglês, promotor de vendas, técnico em informática, vigia, entre outras. Confira as chances.

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 46. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de balcão, auxiliar de cozinha, biomédica, carregador, consultora de vendas, entre outras. 46. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de balcão, auxiliar de cozinha, biomédica, carregador, consultora de vendas, entre outras. Confira as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.