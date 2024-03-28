MRV abre inscrições para vagas de estágio em Cariacica e na Serra

A construtora MRV está com inscrições abertas para vagas de estágio na área de construção civil. Podem se candidatar estudantes de Engenharia Civil e Arquitetura que cursam entre 4º e 8º período.
As chances são para atuar em Cariacica e na Serra no período das 7h às 14h (6 horas de estágio) ou das 13h às 17h (4 horas). Os selecionados vão receber bolsa-auxílio, que varia entre R$ 1.000 e R$ 1.500, de acordo com a carga horária, além de benefícios como vale-transporte, gympass, psicologia viva, entre outras vantagens.
Interessados devem se inscrever entre até o dia 5 de abril pelo site de carreira da empresa.