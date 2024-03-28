Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Construção civil

MRV abre inscrições para vagas de estágio em Cariacica e na Serra

Oportunidades são para estudantes de Engenharia Civil e Arquitetura, entre o 4° e o 8° períodos do curso

Publicado em 28 de Março de 2024 às 08:35

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

28 mar 2024 às 08:35
A construtora MRV está com inscrições abertas para vagas de estágio na área de construção civil. Podem se candidatar estudantes de Engenharia Civil e Arquitetura que cursam entre 4º e 8º período.
As chances são para atuar em Cariacica e na Serra no período das 7h às 14h (6 horas de estágio) ou das 13h às 17h (4 horas). Os selecionados vão receber bolsa-auxílio, que varia entre R$ 1.000 e R$ 1.500, de acordo com a carga horária, além de benefícios como vale-transporte, gympass, psicologia viva, entre outras vantagens.
Interessados devem se inscrever entre até o dia 5 de abril pelo site de carreira da empresa.

Veja Também

Supermercados abrem 340 vagas de emprego em Vitória e na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arquitetura Cariacica Estágios (ES) Serra Engenharia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados