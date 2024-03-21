Imposto de Renda: estagiário tem que declarar bolsa-auxílio ao Leão?

A princípio, só é obrigado a enviar a declaração quem recebeu mais de R$ 30.639,90 em 2023. Então, se você recebeu menos de R$ 2.553 em média por mês, não precisa declarar. Mas existem algumas outras regras que podem fazer com que a declaração seja obrigatória. Confira no vídeo acima mais detalhes sobre o assunto.