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Imposto de Renda: estagiário tem que declarar bolsa-auxílio ao Leão?

Neste período do ano, os estudantes que fazem estágio ficam em dúvidas se precisam também declarar o pagamento; confira as dicas

Publicado em 21 de Março de 2024 às 10:25

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

21 mar 2024 às 10:25
Em tempos de prestação de contas ao Leão, surgem muitas dúvidas sobre quem de fato precisa declarar o Imposto de Renda. Será que até quem é estagiário precisa reunir as documentações e enviar as informações para a Receita Federal?
A princípio, só é obrigado a enviar a declaração quem recebeu mais de R$ 30.639,90 em 2023. Então, se você recebeu menos de R$ 2.553 em média por mês, não precisa declarar. Mas existem algumas outras regras que podem fazer com que a declaração seja obrigatória. Confira no vídeo acima mais detalhes sobre o assunto.

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