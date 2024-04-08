Ifes tem mais de mil vagas para cursos técnicos de graça

Novas turmas para cursos técnicos do Ifes Crédito: Fernando Madeira

Os interessados em fazer um dos cursos técnicos do Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ) já podem se inscrever em uma das 1.045 vagas distribuídas por três editais. Segundo a instituição, metade das oportunidades são reservadas para ações afirmativas (cotas). Os alunos não pagam pelo curso.

Os candidatos devem ficar atentos aos prazos e detalhes de cada documento.

Edital 23/2024

Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, no Campus Serra, a oferta é de 72 vagas, sendo 36 para Informática para Internet e 36 para Mecatrônica.

Podem concorrer às vagas estudantes que já concluíram o ensino fundamental. A seleção será feita por meio de prova objetiva (questões de múltipla escolha), que será aplicada no dia 26 de maio.

As inscrições podem ser feitas até 30 de abril, no site do Ifes

A taxa é de R$ 85. O prazo para pedir isenção do valor vai até 20 de abril. Tem direito ao benefício (gratuidade) quem estudou as duas últimas séries do ensino fundamental (8º e 9º ano) em escola pública; ou quem estudou em particular como aluno bolsista com bolsa integral em função de carência socioeconômica.

Edital 24/2024

Para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao ensino médio, presenciais e a distância, a oferta é de 813 vagas, ofertados nos campi Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Piúma, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Há ainda um curso ofertado pelo Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor).

Do total de oportunidades, 480 são destinadas a quem já está cursando o ensino médio em outra escola e vai fazer apenas o ensino técnico no Ifes. Alguns cursos têm como requisito estar matriculado no 2° ano, outros, no 3° ano.

Há ainda 333 vagas para os cursos técnicos subsequentes, voltado para quem já concluiu o ensino médio.

A seleção será feita por meio da análise de histórico escolar, considerando as notas finais de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, do 7º ao 9º ano (ou do 6º ao 8º ano, no caso de ensino fundamental no regime de 8 anos).

Os interessados podem se inscrever até 30 de abril, no site do Ifes

A taxa é de R$ 65. A solicitação do benefício pode ser feita até 20 de abril. Para cursos concomitantes, tem direito à isenção (gratuidade) quem estudou as duas últimas séries do ensino fundamental (8º e 9º ano) em escola pública; ou quem estudou em particular como aluno bolsista com bolsa integral em função de carência socioeconômica.

Já para os cursos subsequentes, poderá pedir a gratuidade a pessoa que tenha estudado as duas últimas séries do ensino médio em escola pública; ou aquela que estudou ou particular como aluno bolsista com bolsa integral em função de carência socioeconômica.

Edital 25/2024

A oferta do terceiro edital é de 160 vagas em cursos da educação profissional integrada à educação básica na modalidade de jovens e adultos (EJA), no Campus Vitória. Nessa modalidade, o estudante cursa o ensino médio e o ensino técnico no Ifes, de forma integrada.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos até o primeiro dia de aula do semestre letivo; ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula; e não ter concluído o ensino médio.