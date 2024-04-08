De churrasqueiro a mecânico: mais de 5 mil vagas de emprego abertas no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.039 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta terça-feira (9). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. É bom lembrar que as agências estão fechadas nesta segunda-feira (8) por conta do feriado de Nossa Senhora da Penha.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Oportunidade para churraqueiros Crédito: Freepik

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 894. Há oportunidades para açougueiro, almoxarife, atendente de telemarketing, auxiliar de cozinha, camareira de hotel, encarregado de frios, operador de retroescavadeira, terapeuta ocupacional, entre outras chances. 894. Há oportunidades para açougueiro, almoxarife, atendente de telemarketing, auxiliar de cozinha, camareira de hotel, encarregado de frios, operador de retroescavadeira, terapeuta ocupacional, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 583, das quais 50 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, fiscal de patrimônio noturno, vigia, auxiliar de serviços gerais, auxiliar técnico em telecomunicações, motorista de caminhão truck, entre outros postos. 583, das quais 50 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, fiscal de patrimônio noturno, vigia, auxiliar de serviços gerais, auxiliar técnico em telecomunicações, motorista de caminhão truck, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 880. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de operador de usina de asfalto, churrasqueiro, marceneiro, entre outras chances. 880. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de operador de usina de asfalto, churrasqueiro, marceneiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 482. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de pizzaiolo, copeiro de hospital, estoquista, jardineiro, mecânico de automóvel, salgadeiro, entre outras chances. 482. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de pizzaiolo, copeiro de hospital, estoquista, jardineiro, mecânico de automóvel, salgadeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 471. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, confeiteiro, costureira, eletricista, encanador, montador de estruturas metálicas, operador de empilhadeira, técnico de refrigeração, entre outras chances. 471. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, confeiteiro, costureira, eletricista, encanador, montador de estruturas metálicas, operador de empilhadeira, técnico de refrigeração, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail : os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 334. Há oportunidades para auxiliar de expedição, auxiliar de produção e higienização, auxiliar de produção, auxiliar de logística, auxiliar de padaria, auxiliar de logística intermitente, entre outras chances. 334. Há oportunidades para auxiliar de expedição, auxiliar de produção e higienização, auxiliar de produção, auxiliar de logística, auxiliar de padaria, auxiliar de logística intermitente, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 196. Há oportunidades para mecânico de manutenção, mecânico montador, soldador, técnico de segurança do trabalho, ajudante de limpeza industrial, mecânico entre outros postos. . Há oportunidades para mecânico de manutenção, mecânico montador, soldador, técnico de segurança do trabalho, ajudante de limpeza industrial, mecânico entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 100. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, bombeiro eletricista, encarregado de loja, supervisor de segurança do trabalho, motorista de ônibus, oficial de manutenção predial, entre outras chances. 100. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, bombeiro eletricista, encarregado de loja, supervisor de segurança do trabalho, motorista de ônibus, oficial de manutenção predial, entre outras chances. Veja as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 391. Há oportunidades para zelador, servente de pátio, operador de sonda, operador de ensaque, frentista, balanceiro, auxiliar de soldagem, analista de laboratório de controle de qualidade, entre outras chances. 391. Há oportunidades para zelador, servente de pátio, operador de sonda, operador de ensaque, frentista, balanceiro, auxiliar de soldagem, analista de laboratório de controle de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 41. Há oportunidades para doméstica e cuidadora, montador de estruturas metálicas, técnico de planejamento, técnico de serviços, oficial pleno, oficial pedreiro, entre outras chances. 41. Há oportunidades para doméstica e cuidadora, montador de estruturas metálicas, técnico de planejamento, técnico de serviços, oficial pleno, oficial pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 378. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de obras, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, consultor de vendas, oficial pleno, pedreiro, trabalhador agropecuário, entre outras chances. 378. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de obras, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, consultor de vendas, oficial pleno, pedreiro, trabalhador agropecuário, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 188. Há oportunidades para aplicador de laser, auxiliar de produção, ajudante de obras, eletricista automotivo, mecânico de moto, operador de roçadeira, promotor de vendas, entre outras chances. 188. Há oportunidades para aplicador de laser, auxiliar de produção, ajudante de obras, eletricista automotivo, mecânico de moto, operador de roçadeira, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 73. Há oportunidades para auxiliar de borracharia, auxiliar de motorista, garçonete, cortador de roupas, técnico de mecânica, separador de marcadorias, entre outras chances. 73. Há oportunidades para auxiliar de borracharia, auxiliar de motorista, garçonete, cortador de roupas, técnico de mecânica, separador de marcadorias, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.