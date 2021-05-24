O Hamas e a eterna opção pela guerra perdedora

Crianças em escombros após ataque israelense no conflito com o Hamas Crédito: Kalil Hamra | AP | Estadão Conteúdo

Nas relações internacionais, a teoria realista nos ensina desde os primórdios da Historia que guerra deve ser vencida, caso contrário o perdedor arca com o preço da derrota, o que pode significar em caso extremo o seu desaparecimento. Já dizia Machado de Assis em "Quincas Borba": “Ao vencido, o ódio e a compaixão; ao vencedor, as batatas”.

Por outro lado, o vencedor costuma sofrer estigma de ... vencedor. Na nossa cultura humanista, e com o avanço das mentalidades progressistas, o vencedor é malvisto, é aquele que se torna opressor, egoísta e assassino.

Ora, estamos falando da única democracia plena da região, um Estado democrático de Direito onde instituições funcionam muito bem e onde o direito prevalece, especialmente os direitos humanos, inclusive dos próprios árabes que coabitam diariamente com israelenses judeus.

Do outro lado, nunca diremos suficientemente quão trágico foi o erro de cálculo dos palestinos e dos países árabes em 1948, quando se lançaram numa guerra que não teriam condições de ganhar. Ao optar pela alternativa bélica e ao perder todas as guerras, perderam a chance de ser um Estado soberano, um sonho irrealizável à medida que o tempo passou; e Israel não tem por que recuar e ceder território para o adversário que o agrediu.

Uma vez, ouvi uma frase muito triste de um senhor palestino da geração dos anos 1950: “Tenho medo de morrer e não ver o Estado palestino soberano”. E muito provável é que ele vá morrer sem ver o Estado palestino. Enquanto não aceitarem a existência de Israel, os palestinos continuarão enclausurados na ideologia totalitária do ódio a Israel, personificada pelo Hamas.