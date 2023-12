O futuro do Ministério Público: um farol de boas práticas e governança

O Ministério Público é uma instituição que integro, com muito orgulho, há mais de 20 anos.



De todas as vantagens de ser uma promotora de justiça – e são muitas – a mais bonita delas é poder fazer valer a vocação de Ministério Público.



Em tempos atuais, em que são reiterados os riscos de erosão democrática e permanecem os desafios da violência e da desigualdade, a vocação do Ministério Público significa, essencialmente, assegurar que os direitos individuais e coletivos sejam respeitados e exercidos em sua plenitude. Promessas não bastam mais, é preciso viver esses direitos.