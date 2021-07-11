O feminismo e a incansável luta por igualdade e dignidade

Bastidores da 2ª temporada da websérie "Ser Mulher". Entrevista com as paneleiras de Goiabeiras, em Vitória Crédito: Chaleira Filmes/Divulgação

O feminismo tem ganhado cada vez mais força na sociedade. Na internet e nas ruas, mais brasileiras estão se manifestando em defesa da igualdade de gênero e do fim da violência contra a mulher e do preconceito.

Felizmente, mais do que ganhar as ruas e ser tema de valiosos debates, o feminismo tem conquistado um território muito importante: a consciência social. Sem dúvida, em passos lentos, mas a cada momento surge uma reflexão voltada para descontruir a discriminação e iluminar horizontes mais justos para todos e todas.

Como bem disse a escritora Conceição Evaristo: “nada nos é oferecido, tudo é uma conquista”. Podemos, sim, dizer que a luta contra a discriminação de gêneros segue vitoriosa e vigorosa, com o saldo de muitas mulheres que conseguiram se libertar do rótulo de “sexo frágil”.

Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) mostra que 90% da população mundial ainda tem algum tipo de preconceito relacionado à questão da igualdade de gênero em áreas como política, economia, educação e violência doméstica. Uma realidade que mostra uma necessidade latente e constante de intensificar a busca pela igualdade e, consequentemente, por mais dignidade.

É inumerável a lista de mulheres que se tornaram referência e exemplos de resistência em diferentes épocas e civilizações. Outros tantos ícones, embora anônimos, fazem a diferença na sociedade em que vivem e também na sociedade em que todos nós vivemos.

websérie capixaba “Ser Mulher”, que estreia neste mês de julho a sua segunda temporada, trouxe como destaque o protagonismo feminino em comunidades tradicionais do Recentemente, a, que estreia neste mês de julho a sua segunda temporada, trouxe como destaque o protagonismo feminino em comunidades tradicionais do Espírito Santo e a sua luta política em defesa de direitos. Mais do que provocar reflexão e debate sobre a diversidade de femininos, a obra traz vozes das próprias mulheres, protagonistas de suas histórias e toda a carga de dores e sorrisos marcada em suas trajetórias.