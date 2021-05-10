O digital e a tecnologia são grandes alavancas da liberdade

O mundo digital aumentou imensamente a produtividade das empresas e pessoas Crédito: Divulgação

O surgimento de diversas mídias e meios de comunicação instantâneos fez com que muitas barreiras no mundo fossem rompidas. A criação da internet e seu desenvolvimento permitiram maior conexão entre o ser humano, sendo possível, hoje, até administrar uma empresa a distância sem maiores problemas. Só de pensar que 200 anos atrás ainda nem sequer tínhamos esperanças de ter a primeira versão de um arcaico telefone criado, hoje quase tudo é comunicado de forma instantânea.

O mundo digital aumentou imensamente a produtividade das empresas e pessoas, o alcance da informação, da propaganda, dando a possibilidade de alguém pequeno ou um só indivíduo conseguir alcançar o mundo todo. Isso era impensável algumas dezenas de anos atrás. É possível, agora, ter atenção, divulgar suas ideias, seja elas quais forem, com a possibilidade de ter um imenso alcance em poucos minutos.

Não existe mais o monopólio da informação no qual poucos sabem de muita coisa. Basta digitar o que você quiser saber e haverá centenas de páginas, artigos e vídeos sobre quaisquer assuntos. Hoje, qualquer um certamente tem maior acesso a informação e conteúdos do que um presidente dos EUA tinha 50 anos atrás. Percebemos, assim, como as coisas evoluíram em tão pouco tempo.

Essa evolução nos gerou liberdade. A tecnologia representa a tentativa e a concretização de facilitar e melhorar a vida humana. Uma liberdade com alcance inimaginável. Existe uma relação recíproca entre tecnologia e liberdade. Ambientes mais livres se desenvolveram mais durante a história, investindo e aumentando sua capacidade tecnológica. Ao mesmo tempo, um ambiente com ampla tecnologia sem restrições provavelmente será mais livre no todo, pois fica mais difícil controlar ou travar algo com amplo alcance.

Quando governantes tentam restringir o acesso à informação, desejando algum nível de controle, estão indo diretamente contra a liberdade e o progresso, pois inibem a criatividade, a fluidez das informações e as trocas de ideias com isso. Ao contrário, em um local onde essa liberdade é incentivada, existe um ciclo virtuoso que gera mais progresso e mais liberdade. É muito mais difícil exercer qualquer forma de coerção em um ambiente onde a fala e as opiniões são facilmente acessíveis a todos.