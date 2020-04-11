Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • O desafio de manter a visibilidade de pessoas com deficiência na pandemia
Vanderson Pedruzzi Gaburo

Artigo de Opinião

Coronavírus

O desafio de manter a visibilidade de pessoas com deficiência na pandemia

Há impacto diferenciado de medidas como a restrição de circulação e suspensão de serviços às pessoas com deficiência, sobretudo as de ordem intelectual. Tais medidas são quase impossíveis para aqueles que necessitam de apoios constantes
Vanderson Pedruzzi Gaburo

Públicado em 

11 abr 2020 às 09:00
Caminhada Nacional da Luta dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em Brasí­lia
Caminhada Nacional da Luta dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em Brasí­lia Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Vivemos um momento de total excepcionalidade em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Medidas impostas pelas autoridades sanitárias e pelos governos, nas diferentes esferas, mudaram radicalmente os comportamentos e a dinâmica da sociedade como forma de prevenção e controle da expansão do vírus.
Tomando a todos com muita preocupação e uma falsa sensação de igualdade frente ao risco, a Covid-19 está escancarando, mais uma vez, as mazelas e as desigualdades sociais do país. Forçado a adotar medidas de distanciamento social e higienização, o Brasil “descobriu” seus desempregados, seus trabalhadores informais e seus cidadãos sem moradia digna, para os quais o impacto do vírus é especialmente dramático. Além disso, pode revelar o colapso da sua política pública de saúde, por anos subfinanciada, que talvez não dê conta dos que dela necessitarem.

Veja Também

Em menos de dois dias, 27 milhões de pessoas pedem auxílio de R$ 600

Dentro dessa realidade social encontra-se grande parte das famílias de pessoas com deficiência intelectual, forçadas a viverem cotidianamente com todo tipo de carências sociais somadas às barreiras e preconceitos que a sociedade ainda impõe. Por isso, certamente, a Covid-19 não atingirá igualmente a todos e será mais dura com essa minoria.
Historicamente, a luta pela defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência foi pautada pela necessidade de derrubar os muros que submetiam essas pessoas ao confinamento e à segregação, buscando a construção de uma sociedade mais justa, acolhedora e inclusiva, que reconhecesse as diferenças, estimulasse a autonomia e oportunizasse condições distintas para garantir a igualdade. Esse é um caminho que ainda estamos percorrendo.

Veja Também

Coronavírus no ES: Apae garante atendimento e manutenção das vagas

Diante dessa crise de saúde pública de ordem mundial, alguns preceitos históricos dessa luta estão sendo flexibilizados. Compondo um dos principais grupos de risco e forçados a adotarem as medidas de prevenção impostas pelas autoridades sanitárias, as pessoas com deficiência foram, momentaneamente e por um motivo evidentemente necessário, colocadas novamente no confinamento do isolamento social que por décadas buscou-se derrubar.
Esse entendimento é fundamental para destacar o impacto diferenciado que essas medidas de restrição de circulação e suspensão de serviços causa às pessoas com deficiência, sobretudo as de ordem intelectual. Além disso, tais medidas são quase impossíveis para aqueles que necessitam de apoios constantes.

Veja Também

Coronavírus no ES: saúde define nesta semana atendimento a usuários da Apae

Diante disso, é um dever da sociedade de um modo geral e, particularmente, das Organizações Sociais como as Apaes, que militam na causa das pessoas com deficiência, falar pelos que muitas vezes não têm voz, encontrar alternativas para preservar os ganhos e direitos já alcançados, garantir a prioridade de atendimento e o reconhecimento da condição de vulnerável que a pessoa com deficiência apresenta diante da calamidade, e minimizar os impactos decorrentes das medidas necessárias de enfrentamento ao vírus, preservando vidas e direitos.
Mesmo diante do imenso desafio imposto pela Covid-19, não podemos permitir que as pessoas com deficiência sejam lançadas novamente na escuridão da invisibilidade.
O autor é sociólogo e presidente da Federação das Apaes do ES

Tópicos Relacionados

Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados