O associativismo é a chave para fortalecer e unir o comércio capixaba

O empreendedor do comércio, serviço e turismo é, por essência, um agente que transforma vidas. É ele quem sustenta as cidades em movimento, quem abre portas, gera empregos e mantém a confiança em dias melhores, mesmo diante dos mais diversos desafios. No Espírito Santo, esse setor é uma verdadeira força motriz: são mais de 405 mil empresas ativas, responsáveis por aproximadamente 70% do ICMS arrecadado no Estado e pelo emprego direto de quase 700 mil pessoas.

Para homenagear e fortalecer os empreendedores do comércio de bens, serviços e turismo, o Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac promove, neste dia 16 de julho, a segunda edição do Dia D Comerciante, com uma programação simultânea em 10 cidades capixabas e a expectativa de impactar diretamente mais de mil empresários.

O diferencial deste ano é a realização conjunta entre as três instituições do Sistema – Fecomércio-ES, Sesc-ES e Senac-ES – e, sobretudo, o protagonismo dos 24 sindicatos empresariais filiados, que assumem a organização das ações locais. Isso confere ao Dia D um valor ainda maior: o de aproximar sindicatos e empresários, mostrando na prática o poder do associativismo e da representação sindical.

O distanciamento dos representados em relação aos seus sindicatos empresariais reflete, muitas vezes, um desconhecimento sobre o papel estratégico dessas entidades na defesa dos interesses do setor. O Dia D Comerciante é uma resposta concreta a essa lacuna.

Ao reunir empresários, lideranças e parceiros locais, criamos um espaço de escuta ativa, troca de experiências, networking, capacitações e valorização institucional. A presença dos sindicatos empresariais em cada programação fortalece sua identidade local e reposiciona sua relevância diante da sociedade e do setor produtivo.

O evento tem como objetivo homenagear os representados na sua essência e destacar toda força e o desafio que é ser empreendedor. Durante o Dia D, serão realizadas palestras sobre reforma tributária, inteligência artificial, liderança, vendas, inovação, marketing digital, importação, além de cafés com empresários, feijoada, rodas de conversa e premiação.

A agenda conta com o envolvimento de parceiros como Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs), sindicatos de lojas, varejos, bares, atacadistas, comércio exterior, empresas de café, material de construção e associações comerciais, além de lideranças comerciais locais, que atuam diariamente pela defesa dos interesses dos empreendedores capixabas.

Comércio na Av. Expedito Garcia, Campo Grande, Cariacica. Crédito: Fernando Madeira

Esse conjunto de ações mostra que o fortalecimento sindical depende de presença, conteúdo e conexão com as reais demandas dos empresários. A partir desse evento, o sindicato empresarial se consolida como um agente estratégico de apoio e orientação para o ambiente de negócios.

Por isso, o Dia D Comerciante não é apenas uma comemoração. É uma oportunidade de demonstrar, com ações concretas, que o Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac está alinhado com o futuro do setor. É o início de um novo ciclo de diálogo entre as entidades sindicais e seus representados, com base na confiança e entregas de valor.

Nosso compromisso é continuar fortalecendo esse elo entre os sindicatos empresariais e as empresas. Porque quando o empreendedor entende a importância deles, toda a cadeia do comércio ganha e, com ela, a economia capixaba avança.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais