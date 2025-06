Novos limites ao trabalho aos domingos e feriados no comércio: para quê?

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Portaria nº 3.665, de 13 de novembro de 2023, promoveu alterações na Portaria MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021, revogando a autorização prévia para o trabalho em domingos e feriados em diversas atividades do comércio. A nova norma entrará em vigor a partir de 1º de julho de 2025.

Com a vigência da norma, o funcionamento de diversos segmentos do comércio em domingos e feriados dependerá de autorização expressa prevista em norma coletiva ou em lei específica. Os estabelecimentos que descumprirem as novas regras estarão sujeitos às penalidades.