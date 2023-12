Nova lei geral do licenciamento ambiental: não pode haver radicalismo

Depois de quase 43 anos da publicação da Política Nacional de Meio Ambiente, lei que criou o licenciamento ambiental no Brasil, a Câmara Federal aprovou o texto sobre a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental.



Esse Projeto de Lei (PL) n0. 2.159/2021, que agora tramita no Senado Federal apesar da ideia inicial ser para desburocratizar, na realidade, se for aprovado na forma que está, causará um verdadeiro nó nos procedimentos, haja vista que essa proposta misturou nomenclaturas e definições de outras legislações, como a lei de liberdade econômica e a de crimes ambientais.