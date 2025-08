Nova lei do licenciamento ambiental dá mais autonomia aos municípios

Após quase 20 anos, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado Federal o projeto da nova Lei do Licenciamento Ambiental, visando simplificar e unificar os procedimentos do licenciamento, faltando apenas a sanção do Presidente da República.



A discussão colocou em lados opostos empresários e ecologistas, havendo ainda uma forte mobilização de ONGs e sociedade civil contra possíveis retrocessos ambientais.