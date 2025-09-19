Motorista seguro, trânsito responsável e vidas valorizadas no trânsito

Nesta quinta-feira (18) teve início a Semana Nacional de Trânsito, com previsão legal no artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro. A conscientização deste ano de 2025 tem o lema “Desacelere. Seu bem maior é a vida", com o objetivo de trazer reflexões para toda a sociedade de como podemos e devemos trabalhar por um trânsito mais seguro, humano e responsável.



Também está acontecendo a campanha do Setembro Amarelo, de valorização da vida. Essa valorização precisa ser em todos os ambientes, com atitudes individuais, mas também com políticas públicas.

Um trânsito mais seguro também passa pela possibilidade de as pessoas dirigirem sem medo e com segurança. Pensando nisso, o Detran|ES lançou curso inédito para quem tem medo de dirigir. O curso é totalmente gratuito e tem abordagem de questões psicológicas e gatilhos causadores de bloqueios em muitas pessoas, além de orientações para trabalhar e enfrentar os medos do trânsito, bem como informações de segurança e legislação de trânsito.

Trânsito complicado no Centro de Vitória. Crédito: Elton Ribeiro

Tem gente que trabalha o dia todo dirigindo, tem gente que enfrenta engarrafamentos voltando pra casa após o trabalho. Assim, o trânsito é causador de estresse para muita gente, mas é importante que o estresse não seja combustível para situações de conflito e acidentes.

Estar atento às questões pessoais e emocionais é muito importante para fazer parte de um trânsito mais seguro, com cada pessoa sendo responsável e, o mais importante, preservando vidas.

Nunca é demais lembrar: Desacelere. Seu bem maior é a vida.

