Mobilidade urbana no Espírito Santo: está difícil manter o otimismo

Imagens do projeto do novo aquaviário Crédito: Divulgação/Governo do Estado

Recordo-me que o famoso projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) foi estudado pela Prefeitura Municipal de Vitória e apresentado ao governo do Estado, que à época entendeu que se tratava de uma solução muito cara e que seria melhor investir o recurso financeiro nos também badalados BRTs, sigla em inglês que faz menção aos corredores exclusivos para ônibus metropolitanos.

Pois bem, o resultado foi o engavetamento definitivo do projeto do VLT de Vitória, que custou R$ 2,4 milhões aos cofres da prefeitura, para não falar do esforço perdido de tantos técnicos que viram frustrar a possibilidade de implantação de uma solução inovadora que já havia sido testada com sucesso em várias cidades do mundo.

O resultado dessa decisão do governo do Estado foi o descarte do projeto do BRT, que por sua vez também foi engavetado por falta de recursos, tendo em vista que, ainda que comparativamente fosse mais barato que o VLT, exigia pelas próprias características do modal uma quantidade ainda maior de desapropriações em áreas densas, de ocupação consolidada e de alto valor imobiliário, tais como a Reta da Penha, para viabilizar a sua implantação.

Ou seja, ficamos sem o VLT e sem o BRT. Enquanto mais de 100 cidades pelo mundo afora, incluindo a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, já começaram a adotar a tarifa zero no transporte público, visando a reduzir o uso do automóvel e a melhorar a qualidade de vida das pessoas, nós vamos nos acostumando a pagar tarifas cada vez mais caras, recebendo uma prestação de serviço cada vez pior.

Enquanto as cidades com potencial hidroviário aumentam a utilização desse modal, nós ficamos satisfeitos com um projeto que prevê uma quantidade pífia de quatro píers (estações), incluindo o aviso prévio de que a passagem será mais cara.

E enquanto o resto do mundo investe em soluções de mobilidade que reduzem a quantidade de automóveis circulando pelas ruas, a cidade de Vitória finca como primeira ação de mobilidade urbana da atual gestão o fim de uma solução viária que priorizava o transporte público em detrimento do transporte individual. Está difícil manter o otimismo para 2021.

O autor é conselheiro estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES)