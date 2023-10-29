Marketing e a busca por informações de saúde na era digital

A relação médico-paciente envolve confiança e responsabilidade, e é pautada no amor ao ofício e também no compromisso de esclarecer as muitas dúvidas que circundam uma situação de enfermidade. E a medicina se fortalece nessa interação de transparência e respeito mútuo.

Além da relação mais estreita entre o médico e seus pacientes, é fundamental que uma comunicação de qualidade seja estabelecida entre esses profissionais e a sociedade. Essa necessidade torna-se ainda mais pertinente quando a contextualizamos em um mundo cada vez mais digitalizado e conectado, com rápido e fácil acesso a todo tipo de informação na internet.

Medicina, derivada do latim, significa a “arte da cura”. Uma habilidade tão indispensável capaz de salvar vidas e devolver a saúde por meio da cura e ou do controle de tantas doenças também precisa ser fonte segura de informação para que o máximo de pessoas, pacientes diretos ou não, recebam os conhecimentos básicos, porém essenciais, para preservar sua saúde e sua qualidade de vida.

Nota-se um número cada vez maior de médicos e outros profissionais de saúde criando canais próprios de comunicação (perfis em redes sociais , sites, blogs) para se tornarem conhecidos, mas acima de tudo levarem informações de qualidade sobre saúde. Um conhecimento que faz diferença em meio à variedade crescente de desinformação e boatos oriundos de fontes duvidosas que invadem a internet com seus desserviços.

Nesse sentido, o marketing digital melhora o relacionamento entre profissionais, pacientes e demais indivíduos que buscam por informações, não para substituir as idas regulares ao médico, mas encurtar distâncias e ajudá-los a entender melhor sobre prevenção, procedimentos, sinais de alerta e demais medidas que devem ser adotadas em prol da saúde.

Esse serviço não invalida a relação médico-paciente e tampouco as consultas médicas, mas agrega no sentido de trazer esclarecimentos importantes não apenas àqueles que estão dentro dos consultórios, mas a todos que necessitam elucidar suas dúvidas em fontes seguras e de credibilidade, e a partir daí, buscarem um serviço médico qualificado.

Ao mesmo tempo, é possível manter a boa e velha relação médico-paciente sem abrir mão da modernidade. Hoje, essa comunicação humanizada pode ser inserida no mundo digital para oferecer conexões que até bem pouco tempo atrás não seriam possíveis.