Marketing e a busca por informações de saúde na era digital

A relação médico-paciente envolve confiança e responsabilidade, e é pautada no amor ao ofício e também no compromisso de esclarecer as muitas dúvidas que circundam uma situação de enfermidade. E a medicina se fortalece nessa interação de transparência e respeito mútuo.
Além da relação mais estreita entre o médico e seus pacientes, é fundamental que uma comunicação de qualidade seja estabelecida entre esses profissionais e a sociedade. Essa necessidade torna-se ainda mais pertinente quando a contextualizamos em um mundo cada vez mais digitalizado e conectado, com rápido e fácil acesso a todo tipo de informação na internet.
Medicina, derivada do latim, significa a “arte da cura”. Uma habilidade tão indispensável capaz de salvar vidas e devolver a saúde por meio da cura e ou do controle de tantas doenças também precisa ser fonte segura de informação para que o máximo de pessoas, pacientes diretos ou não, recebam os conhecimentos básicos, porém essenciais, para preservar sua saúde e sua qualidade de vida.
Nota-se um número cada vez maior de médicos e outros profissionais de saúde criando canais próprios de comunicação (perfis em redes sociais, sites, blogs) para se tornarem conhecidos, mas acima de tudo levarem informações de qualidade sobre saúde. Um conhecimento que faz diferença em meio à variedade crescente de desinformação e boatos oriundos de fontes duvidosas que invadem a internet com seus desserviços.
Nesse sentido, o marketing digital melhora o relacionamento entre profissionais, pacientes e demais indivíduos que buscam por informações, não para substituir as idas regulares ao médico, mas encurtar distâncias e ajudá-los a entender melhor sobre prevenção, procedimentos, sinais de alerta e demais medidas que devem ser adotadas em prol da saúde.
Esse serviço não invalida a relação médico-paciente e tampouco as consultas médicas, mas agrega no sentido de trazer esclarecimentos importantes não apenas àqueles que estão dentro dos consultórios, mas a todos que necessitam elucidar suas dúvidas em fontes seguras e de credibilidade, e a partir daí, buscarem um serviço médico qualificado.
Ao mesmo tempo, é possível manter a boa e velha relação médico-paciente sem abrir mão da modernidade. Hoje, essa comunicação humanizada pode ser inserida no mundo digital para oferecer conexões que até bem pouco tempo atrás não seriam possíveis.
Com compromisso, respeito às normas estabelecidas pela legislação vigente, responsabilidade social e amor ao ofício, a interação entre médicos e pessoas que se dá pelos meios digitais leva conhecimento capaz de despertar para o autocuidado e desfazer dúvidas e obscuridades sobre a saúde, o nosso bem mais valioso.