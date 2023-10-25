Além dos sorrisos: ser dentista promove transformações nas pessoas

Neste dia 25 de outubro é celebrado o Dia Nacional da Saúde Bucal e o Dia do Dentista. Segundo o Ministério da Saúde , a data comemorativa foi instituída pela Lei nº 10.465/2.002, e tem o objetivo de chamar a atenção para a importância da saúde bucal.

A boca desempenha importantes funções que repercutem na saúde do organismo como um todo. Além de exercer papel fundamental na fala, na mastigação e na respiração, a boca é a maior cavidade do corpo a ter contato direto com o meio ambiente, sendo a porta de entrada para bactérias e outros microrganismos prejudiciais à saúde.

O dentista é o responsável por prevenir, diagnosticar e tratar diversas doenças e condições que afetam os dentes, gengivas e desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar geral das pessoas. Ser dentista é cuidar de sorrisos, promovendo que as pessoas tenham saúde, se sintam bem e com qualidade de vida, pois o sorriso eleva o amor próprio e é responsável por transformações.

Entre os serviços prestados por nós, destaco o implante dentário. O protocolo de prótese sobre implante é um procedimento que envolve prótese adaptada sobre implantes dentários. Esse tratamento melhora a mastigação e estética, possibilitando que pessoas que tinham vergonha de sorrir, voltem a sorrir e até mesmo melhorem seus relacionamentos sociais.

Hoje já existe um tratamento denominado implante de carga imediata que consiste na remoção do dente fraturado, e no mesmo momento, instalação de implante, e adaptação de um novo dente, tudo isso em menos de três horas, eliminando a necessidade de usar uma prótese removível ou esperar meses para a osseointegração do implante. O paciente restabelece sua mastigação e estética em menos de três horas.

Ou seja, ele não fica com um espaço na boca sem o dente, já colocamos um provisório, um novo dente no lugar. Assim, as pessoas que chegam ao consultório com a autoestima baixa, com problemas de mastigação, respiração, que afetam diretamente a saúde e ocasionam doenças, como infecções, e até pneumonias, ganham um novo sorriso e novas possibilidades no campo profissional e pessoal com este tratamento.

A presença de dentes saudáveis melhora a mastigação, e consequentemente a respiração, evita a perda de apetite, bruxismo, insônia e irritação.