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Idalberto Moro

Artigo de Opinião

É presidente do Sistema Fecomércio/ES – Sesc e Senac
Idalberto Moro

Dados são ativos valiosos para decisões estratégicas no comércio capixaba

Com o recente lançamento do projeto de inovação Connect, o Espírito Santo passa ter um Observatório do Comércio para reunir, organizar, analisar e publicar dados mensais sobre o comércio
Idalberto Moro
É presidente do Sistema Fecomércio/ES – Sesc e Senac

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 13:50

Publicado em 

24 out 2023 às 13:50
No ambiente de negócios moderno, os dados são mais do que apenas números e estatísticas. Eles representam ativos valiosos que podem ser explorados para tomar decisões estratégicas.
No setor de comércio de bens, serviços e turismo, a tomada de decisão é influenciada por uma série de fatores, como tendências de mercado, comportamento do consumidor, sazonalidade e concorrência. Por isso, dados de vendas, histórico de compras de clientes e métricas de desempenho são fundamentais.
Para lidar com essa complexidade e garantir o sucesso, é essencial contar com dados e indicadores confiáveis. Com o recente lançamento do projeto de inovação Connect, o Espírito Santo passa ter um Observatório do Comércio para reunir, organizar, analisar e publicar dados mensais sobre os três segmentos. A iniciativa pioneira no país está liderando o caminho para promover a inovação, impulsionando o crescimento e a eficiência.

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Por meio de conexões com parceiros estratégicos, como CNC (Confederação Nacional do Comércio), Instituto Jones dos Santos Neves do Espírito Santo, entre outros, o Connect também possibilitará a transferência de conhecimentos entre diversas instituições, com o propósito de desafiar o ecossistema capixaba e promover inovações.
Com duração de três anos, o projeto visa conectar pesquisadores, acadêmicos, técnicos e profissionais da área do comércio, de serviços e turismo, impulsionando a transformação por meio da inovação e do uso de dados. A realização conta com parceria entre Fecomércio-ES, Faesa, governo do Espírito Santo, Fapes e Mobilização Capixaba pela Inovação.
A primeira fase do projeto é, justamente, o desenvolvimento do observatório, chamado de eixo Observa. À medida que essa matriz econômica começa a se consolidar, com dados e informações em tempo real, os empresários terão à disposição, com agilidade, um arsenal de recursos e previsões para tomar decisões baseadas em evidências.
Por meio da análise desses indicadores, as empresas podem identificar produtos ou serviços que estão vendendo bem em determinado período, entender o comportamento do consumidor de determinada região e adaptar suas estratégias de marketing e estoque de acordo com as demandas do mercado.

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Os serviços de saúde, como atendimento médico e odontológico, estão entre os setores que mais contribuem para o Sistema Sesc e Senac, mas sabemos que há desafios para mensurar esse segmento. Com o Connect, conseguiremos monitorar a evolução dos dados, traçar séries históricas, e disponibilizaremos informações confiáveis.
A inovação no setor de turismo é frequentemente impulsionada pela necessidade de melhorar a experiência do cliente. A coleta de dados sobre preferências, feedback e comportamento dos turistas permite que as empresas personalizem seus serviços, antecipem crises e providenciem soluções, criando experiências mais satisfatórias. Isso resulta em avaliações positivas e maior fidelização dos clientes.
O projeto Connect também engloba a criação de um ecossistema favorável para a inovação, incentivando o empreendedor a desenvolver novas ideias e transformá-las em startups viáveis. Isso não apenas fortalece o setor de comércio, mas também contribui para a economia do Estado, gerando empregos e estimulando o crescimento.
O uso eficaz de dados confiáveis não é apenas uma opção, mas uma necessidade para o sucesso contínuo dos setores do comércio de bens, serviços e turismo em um mercado globalizado e altamente competitivo.

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