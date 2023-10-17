Nova plataforma vai investir em ideias inovadoras para comércio do ES

Projeto de inovação do comércio é pioneiro no Brasil Crédito: Shutterstock

Uma nova plataforma vai investir em ideias inovadoras para o comércio capixaba. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que serão desenvolvidas por meio do Connect, projeto de inovação pioneiro no Brasil e lançado nesta terça-feira (17) pela Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES).

O sistema vai funcionar como um Observatório do Comércio com a proposta de reunir, organizar, analisar e publicar dados mensais sobre os setores de bens, serviços e turismo, com análises direcionadas para o comércio capixaba.

O Connect vai ser dividido em quatro eixos. O primeiro é o Observa, que consiste em um portal interativo com todos os dados e informações do setor. Os primeiros dados consolidados devem estar disponíveis a partir de 2024.

Em seguida, terá o eixo Engaja, que é a fase de compartilhamento de dados, seguido pelo Desafia, no qual vai ocorrer a pré-aceleração de ideias e soluções inovadoras. A quarta e última etapa, a Acelera, consistirá no desenvolvimento de startups atuantes em áreas específicas, para atender às principais necessidades do setor.