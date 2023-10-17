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Inovação

Nova plataforma vai investir em ideias inovadoras para comércio do ES

Observatório do Comércio vai reunir, organizar, analisar e publicar dados mensais sobre os setores de bens, serviços e turismo; iniciativa vai ser financiada pelo governo do Estado
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 out 2023 às 17:24

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 17:24

O uso da tecnologia e práticas sustentáveis em condomínios e empresas administradoras
Projeto de inovação do comércio é pioneiro no Brasil Crédito: Shutterstock
Uma nova plataforma vai investir em ideias inovadoras para o comércio capixaba. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que serão desenvolvidas por meio do Connect, projeto de inovação pioneiro no Brasil e lançado nesta terça-feira (17) pela Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES).
O sistema vai funcionar como um Observatório do Comércio com a proposta de reunir, organizar, analisar e publicar dados mensais sobre os setores de bens, serviços e turismo, com análises direcionadas para o comércio capixaba.
O Connect vai ser dividido em quatro eixos. O primeiro é o Observa, que consiste em um portal interativo com todos os dados e informações do setor. Os primeiros dados consolidados devem estar disponíveis a partir de 2024.
Em seguida, terá o eixo Engaja, que é a fase de compartilhamento de dados, seguido pelo Desafia, no qual vai ocorrer a pré-aceleração de ideias e soluções inovadoras. A quarta e última etapa, a Acelera, consistirá no desenvolvimento de startups atuantes em áreas específicas, para atender às principais necessidades do setor.
A expectativa é de que todo o projeto seja desenvolvido em um prazo de três anos, até 30 de junho de 2026, com um investimento total de R$ 4,7 milhões, financiado pelo governo do Estado. A iniciativa é da Fecomércio, em parceria com a Faesa, a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Espírito Santo (Fapes) e Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).

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