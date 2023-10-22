Terapia CAR-T Cell: avanço na ciência e esperança para pacientes com câncer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) autorizou a pesquisa clínica com a terapia CAR-T Cell no Brasil , traçando um marco significativo na luta contra o câncer. A notícia de que um paciente teve remissão completa da doença após receber esse tratamento é motivo de esperança e celebração, afinal, câncer (em todas as suas formas) é uma das doenças mais devastadoras da atualidade, estando entre as que mais matam no país.

Vale ressaltar, entretanto, que o CAR-T Cell é aplicável apenas para alguns cânceres hematológicos, ou seja, aqueles desenvolvidos no sangue, como as leucemias e linfomas. Ambas, aliás, tiram a vida de mais de 5 mil brasileiros anualmente.

No Brasil, a Anvisa libera a CAR-T Cell para o uso compassivo, ou seja, quando não há nenhuma outra abordagem possível e utilizam-se terapias ainda em estudo para tentar salvar a vida do paciente. Nos Estados Unidos, a FDA (Food and Drug Administration) já autoriza tratamentos do tipo desde 2010.

O objetivo do estudo clínico autorizado pela Anvisa em setembro é avaliar a segurança e a eficácia no tratamento de pacientes com leucemia linfoide aguda B e linfoma não-Hodgkin B, em casos de reaparecimento da doença ou de resistência ao tratamento padrão, que variam entre quimioterapia, radioterapia e terapia-alvo. Embora fundamentais, nem sempre esses procedimentos alcançam a cura e, esgotadas as possibilidades, pacientes e equipes médicas se viam sem mais alternativas.

Até que em 2019, após 60 anos de pesquisas no Brasil e em outro países, o Centro de Terapia Celular do Hemocentro de Ribeirão Preto (CTC-USP) aplicou a terapia CAR-T Cell de forma experimental em pacientes com cânceres de sangue, especificamente linfoma e leucemia, que não tinham mais alternativas de tratamento. A maioria alcançou remissão.

A CAR-T Cell funciona da seguinte forma: as células T (células de defesa) são removidas do paciente e modificadas em laboratório para “aprender” a eliminar o câncer. Depois, são recolocadas no organismo, potencializando a defesa natural do corpo. Ou seja, depois de “ensinadas”, as próprias células de defesa do paciente atacam a doença. Como sabemos, esse processo já se mostrou altamente eficaz.

Embora seja importante lembrar que nem todos os pacientes respondem da mesma forma, essa notícia oferece esperança a milhares de pessoas e suas famílias que estão lutando contra o câncer. Também é uma lembrança de que a pesquisa médica e a inovação podem levar a avanços significativos no tratamento do oncológico.

Após a aprovação do início do ensaio clínico, a Anvisa criou um plano de acompanhamento que envolve revisões frequentes dos dados e informações da pesquisa, com ações planejadas até dezembro de 2024, para monitorar de perto o desenvolvimento do produto.

Se os resultados forem bons, o objetivo é registrar o produto rapidamente para que as pessoas tenham acesso a uma opção de tratamento segura, eficaz e de alta qualidade disponível no SUS