Março Amarelo: um alerta para doença renal em gatos

Neste ‘Março Amarelo’, mês dedicado à conscientização sobre a saúde renal, abordo um tema de extrema relevância para os tutores de felinos, a Doença Renal Crônica (DRC) em gatos. Como médica especialista, testemunho diariamente os desafios que ela impõe tanto aos animais quanto aos tutores. A doença tem quatro estágios (I, II, III e IV) e três tipos: crônica, aguda ou nefrite, tópicos para outra conversa.



A Doença Renal Crônica, no último estágio e mais grave, tanto na forma crônica como aguda, é progressiva e irreversível, comprometendo a capacidade dos rins de filtrar o sangue adequadamente. Estima-se que cerca de 30% dos gatos com mais de 15 anos sejam afetados. No entanto, é importante salientar que a doença renal pode acometer gatos jovens a partir dos cinco anos, idade que já requer atenção para exames preventivos regulares.