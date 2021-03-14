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Haroldo Santos Filho, Luciano Caparroz P. Santos e Melillo D. do Nascimento

Artigo de Opinião

Política

Lei da Ficha Limpa: uma conquista ameaçada

É chegada a hora de resgatar o sentimento que motivou o povo brasileiro a criar esse mecanismo que impede a candidatura de quem deve à Justiça
Haroldo Santos Filho, Luciano Caparroz P. Santos e Melillo D. do Nascimento

Publicado em 14 de Março de 2021 às 10:00

Publicado em 

14 mar 2021 às 10:00
Urna - confirma
A urna eletrônica e o botão de confirma o voto Crédito: Carlos Alberto Silva
O ano era 2010, e a sociedade brasileira parecia ter chegado ao seu limite de tolerância, diante de séculos de desmandos e de corrupção que reinavam na cena política cotidiana do país. Com mais de 1 milhão e seiscentas mil assinaturas colhidas, por todo o território nacional e mais de um ano de trabalho, nascia a Lei da “Ficha Limpa”, como um grito de “basta!” preso na garganta por tanto tempo.
Idealizada pelo então juiz Marlon Reis e com o apoio original da Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP), da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) e de outras inúmeras instituições da sociedade civil organizada que aderiram à causa, a campanha liderada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) foi vitoriosa, resultando na aprovação dessa importante norma, como a segunda lei de iniciativa popular mais votada na história do Brasil (Lei Complementar nº 135/2010).
Passou-se, portanto, a se impedir que candidatos condenados por órgãos colegiados disputassem cargos políticos pelo prazo de 8 anos. De lá até hoje, milhares e milhares de políticos tiveram suas pretensões eleitorais freadas por este dispositivo, oriundo da vontade popular. Só nestas últimas eleições, foram mais de 2.500 candidatos “barrados no baile”.

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Porém, quem sempre defendeu a criação e a manutenção da Lei da Ficha Limpa nunca teve vida fácil. Por motivos óbvios, enquanto o povo aplaudia a sua aplicação, seus detratores naturais, inconformados com aquilo que lhes foi imposto “goela abaixo”, tentavam, a todo custo, anular seus efeitos.
Tecnicamente, todavia, não haveria motivos para estes ataques. Uma norma bem fundamentada, com previsões tanto de direito material, quanto de direito processual eleitoral e que estabelece regras claras de inelegibilidade. Amplamente testada pelo Judiciário, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e mais do que justificada, considerando-se a quantidade de recursos “protelatórios” que sempre impediam que os feitos chegassem ao segundo grau de jurisdição. Sem ela, políticos condenados por peculato e outros tipos mais graves não só eram eleitos, como também conseguiam terminar seus mandatos, impunemente.
Recentemente, ações isoladas contra a lei parecem ter aberto espaço para movimentos institucionais, aparentemente mais complexos e planejados, e que vieram por reforçar o coro daqueles que querem derreter esta conquista da democracia brasileira.
Primeiro, no final de 2020, veio o entendimento monocrático do ministro Nunes Marques, do STF que, provocado pelo Partido Democrático Brasileiro (PDT), modifica trecho relevante da Lei da Ficha Limpa, flexibilizando o período de inelegibilidade.
E, segundo, e mais recentemente, temos em tramitação, em caráter de urgência e sem a devida discussão com a sociedade, o Projeto de Emenda Constitucional nº 3/2021, a PEC da Imunidade Parlamentar que, além de reduzir as chances de prisão de parlamentares, mais uma vez, atinge e anula os efeitos da observância da “Ficha Limpa” como condição “sine qua non” para a representação popular.
É chegada a hora de resgatarmos aquele sentimento que motivou o povo brasileiro, há pouco mais de 10 anos, a criar este mecanismo que simboliza o rompimento da letargia cívica que nos impedia de exigir um de nossos mais básicos direitos: o de votar em quem não deve à Justiça!
O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) não descansará, juntamente com as entidades que o compõem, na vigilância e mobilização necessárias neste momento crítico de ameaça ao pilar do Princípio da Moralidade, do qual definitivamente não podemos abrir mão.
A escolha é simples. Ou lutamos por não aceitarmos nada menos do que já conquistamos, ou vamos permitir este tapa na testa do cidadão que o jogará de volta à década de 1990, levando o Brasil eleitoral a funcionar no modo “tudo como dantes, no reino de Abrantes”.
Os autores são advogados e diretores do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE)
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

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