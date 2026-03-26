Júri histórico abre caminho para o fim do vale tudo que expõe crianças nas redes

Um julgamento histórico em Los Angeles, nos Estados Unidos, considerou Meta e Google culpados por negligência e por causar danos à saúde mental de jovens nas redes sociais. O caso envolve uma adolescente de 20 anos que começou a usar as plataformas ainda criança e teve a saúde devastada.

Foi a primeira vez que um tribunal americano aceitou a acusação de que as redes sociais têm, sim, mecanismos que levam ao vício.

Os jurados concluíram que as empresas foram responsáveis por danos à saúde mental de adolescentes ao apostar em rolagem infinita, vídeos que nunca acabam e algoritmos que estimulam o uso compulsivo.

Esse é um tema que me preocupa como pai, me instiga a pesquisar por interesse, desperta minha atenção como jornalista e me obriga a escrever para, modestamente, tentar ajudar e alertar outras famílias.

O veredito da justiça americana expõe o que as big techs evitam admitir: o problema central não é “o que os jovens veem”, é “como”essas plataformas são construídas para não deixá-los sair.

A arquitetura das redes (feeds intermináveis, notificações pensadas como caça-níqueis, recomendação viciada em retenção) é uma engenharia de comportamento a serviço de um único objetivo: extrair o máximo de atenção de crianças e adolescentes e revendê-la ao mercado publicitário.

Não se trata de demonizar a tecnologia ou o mercado, mas de admitir que não existe liberdade total quando um lado investe bilhões para tornar a experiência irresistível e o outro é um adolescente em formação.

Diante disso, falar em limites não é moralismo, é política de saúde pública: idade mínima real, tempo de uso, transparência de algoritmo e punição quando os excessos ficam escancarados, como neste caso.

Toda sociedade constrói, a duras penas, uma pedagogia do bom uso: primeiro vem o “vale tudo”, depois aparecem as evidências de dano, então surgem regras, sanções e uma cultura de responsabilidade. Foi assim com cigarro, álcool, cinto de segurança, e agora precisa ser assim com as redes sociais.

As empresas precisam se enquadrar num padrão minimamente coerente com um ambiente saudável para seres humanos em desenvolvimento.

Adolescentes e redes sociais. Crédito: Divulgação

Se não querem fazer esse movimento por responsabilidade, que o façam pela dor das condenações judiciais que começam a se espalhar.

O caso americano

A estratégia dos advogados da jovem se inspirou nos processos contra a indústria do tabaco nos anos 1990. Eles alegaram que o cigarro não apenas causa danos à saúde como também leva ao vício. Já os advogados das plataformas se defenderam dizendo que a jovem vivia em um lar abusivo e, por isso, tinha problemas de saúde mental; e usaram um argumento aceito pela Suprema Corte de que as redes sociais são apenas plataformas e não têm responsabilidade pelo conteúdo.

Por isso, a estratégia dos representantes da jovem foi diferente: afirmaram que a culpa não está no conteúdo, mas na forma como as empresas usam ferramentas que viciam, como os algoritmos, para apresentar esse conteúdo aos usuários.

Com a decisão, o Google (dono do YouTube) e a Meta (dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp) foram condenados a pagar US$ 3 milhões em indenizações à jovem e mais US$ 3 milhões em multas.

Snapchat e TikTok também eram réus no processo. Ambos fizeram um acordo com a jovem antes do julgamento, mas os termos não foram divulgados.

A Meta e o Google ainda podem recorrer da decisão. Mas o processo abre um precedente para centenas de outras ações que consideram as plataformas nocivas à saúde e tentam restringir o acesso de crianças e adolescentes, como já acontece no Brasil.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

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