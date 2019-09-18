Julia Roberts e a ordem de alegações finais no Supremo brasileiro

Como contraponto ao entendimento do STF, os seguintes argumentos podem ser apresentados: a) o réu é condenado ou absolvido com base nas provas do processo e não em virtude do conteúdo de alegações finais que não podem acrescentar nenhuma prova nova para o deslinde da causa; b) a lei não tem previsão de prazo diferenciado para réus delatores ou não, afinal se todos são réus não se trata de uma omissão ou esquecimento, mas de um silêncio relevante que deixa claro a opção de prazo comum; c) é equivocado falar que o réu delator vira assistente de acusação uma vez que o assistente jamais é condenado e réu delator pode ser condenado. Não bastasse, é pacífico na jurisprudência que corréus não podem figurar como assistente de acusação, o que, aliás, está previsto no art. 270 do CPP; d) a alegação genérica e sem comprovação de prejuízo aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa não merece ser acolhida, porque o devido processo legal é aplicado nos termos da lei e ela não prevê prazos distintos, não sendo a ampla defesa violada pelo simples fato de que o juiz não utiliza alegações finais de réu delator para condenar réu delatado, mas sim as provas, que já estavam no processo, para fazer o seu julgamento; f) por fim, cabe destacar que o próprio CPP prevê no artigo 566 que não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.