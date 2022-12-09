Integridade é a identidade de uma empresa. Pratique-a!

No mundo corporativo, integridade e compliance caminham juntos na ação contra a corrupção e os desvios éticos, tornando-se instâncias balizadoras para a implementação de boas práticas. Esse processo reduz substancialmente a ocorrência de irregularidades.

O decreto 8.420/2015, que regulamentou a Lei Anticorrupção, define um programa de integridade como um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e outros atos ilícitos.

Indo além, integridade diz respeito à identidade de uma empresa, à forma como uma corporação busca ser vista tanto internamente quanto externamente. Colocar em prática um programa de integridade significa buscar evolução sem perder de vista valores como ética, responsabilidade social e sustentabilidade. Valores estes que sempre foram fundamentais, mas que no mundo atual, que exige que as corporações se enxerguem como partes ativas de um ecossistema social complexo, tornam-se ainda mais necessários.

A principal característica que um programa de integridade junto com compliance traz é a transparência da gestão. Em termos práticos, eles são responsáveis por nortear lideranças, gestores e colaboradores para que a legislação seja cumprida. Para que isso aconteça, é preciso criar, colocar em funcionamento e monitorar o cumprimento de códigos de conduta e ética dentro da organização. Além disso, é necessário disponibilizar canais para o recebimento de denúncias e buscar resolver os problemas encontrados.

A dimensão que essas estruturas devem abranger faz com que elas sejam mais do que um conjunto de processos. Os esforços pela Integridade devem transformar-se em cultura, em práticas enraizadas com as quais todos, lideranças e colaboradores, se sintam comprometidos em seu cotidiano. E o primeiro passo para isso é que haja apoio e envolvimento por parte das altas lideranças. É isso o que permitirá, desde a criação de um setor responsável por esta função, com total autonomia e independência para realizar suas atividades, até o monitoramento contínuo dos mecanismos implantados.