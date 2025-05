Inovação e competitividade: por que isso interessa a quem fala de sustentabilidade

Nos últimos anos, a palavra “sustentabilidade” passou a ocupar espaços onde antes só se falava em lucro, expansão e produtividade. Mas há quem ainda veja essa conversa como uma exigência distante, cara ou teórica demais. O que nem todo mundo percebe é que as transformações que vêm acontecendo no mundo — do clima à geopolítica — estão mudando o próprio sentido de competitividade. E isso tem tudo a ver com as empresas que operam no Brasil, nos mais diversos setores.