Indústria química no ES deve manter crescimento em 2022

Para o ano de 2022, a tendência é de manter esse crescimento, isso porque pelo indicador de consumo aparente nacional (CAN) a demanda da indústria química teve crescimento médio de 3% entre 1990 e 2020 e, nos últimos anos, essa taxa ficou três vezes acima da média histórica. Esses dados apurados pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) reforçam as perspectivas positivas para o setor.

O avanço do Projeto de Lei (PL) 6120/19, que trata da Criação do Inventário Nacional de Substâncias Químicas, é uma conquista para a indústria brasileira. A pauta foi aprovada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e segue para avaliação das Comissões de Segurança Social e Família (CSSF), Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) e Constituição e Justiça de Cidadania (CCJC), para depois ser encaminhada ao Senado Federal.

Reforçamos que a implementação de uma legislação moderna e baseada na ciência é uma demanda do setor. De acordo com informações divulgadas pela Agência do Senado, o inventário seguirá o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) . O sistema estabelece critérios para classificar compostos químicos com relação aos perigos físicos, para a saúde e para o meio ambiente.