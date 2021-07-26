Indicações para a Casa Civil: histórias para recordar

Estamos em julho de 2021 e, em seus três anos e meio de mandato, Jair Bolsonaro já se distanciou tanto de suas promessas populistas que chegou ao momento em que indica, para a mesma Casa Civil, o nome do senador Ciro Nogueira (PP), um desafeto de 2017. Ciro responde a três inquéritos no STF no âmbito da mesma Lava Jato que prendeu Lula, mas que hoje é aliado do presidente no Centrão, junto a outros nomes da ruína política do país, como Eduardo Cunha, Roberto Jefferson, Fernando Collor, Waldemar da Costa Neto, Arthur Lira, Ricardo Salles, Ricardo Barros (o dos rolos com a vacina) e Michel Temer. E para comprar o apoio dessa turma, terá que abrir a mão com um indecoroso fundão eleitoral bilionário para 2022.