Iate Clube: 78 anos de história e tradição no Espírito Santo

Iate Clube Crédito: Felipe Mota/Fly Now

Neste ano de 2024, o Iate Clube do Espírito Santo (ICES) celebra seus 78 anos – uma instituição tradicional e que tem como centro o amor pelos oceanos. Essa paixão que moveu o ICES desde sua fundação, no dia 6 de agosto de 1946, proporcionou um legado importante nas páginas da história da cidade de Vitória e no esporte náutico.

Ao longo de quase oito décadas, nosso clube se consolidou como um polo de campeões, especialmente na pesca esportiva e na vela. Desde o recorde mundial de maior marlim azul já pescado, há 32 anos, por Paulo Roberto Amorim, até as mais recentes conquistas na pesca esportiva, a costa capixaba se tornou um destino cobiçado por equipes de todo o Brasil.

A última Temporada de Pesca do ICES, que ocorreu entre 2023 e 2024, e o tradicional torneio de Peixe de Bico, marcaram história com a liberação de 304 peixes de bico, um número expressivo que contribui para a formação de um valioso banco de dados.

A pesca esportiva no Espírito Santo cresce exponencialmente, atraindo cada vez mais equipes de outros estados. Além da pesca, a vela também é um ponto forte quando falamos em esporte náutico capixaba. O Espírito Santo é reconhecido no calendário esportivo nacional por formar e exportar atletas de alto nível, que conquistam pódios e troféus ao redor do mundo nos principais campeonatos internacionais.

Em janeiro de 2025, o Brasil terá os olhos voltados para o nosso Estado, isso porque o Iate Clube será sede da 53ª edição do Campeonato Brasileiro de Optimist, um dos maiores eventos de vela do país, que deverá atrair mais de 300 embarcações e movimentar o comércio e a rede hoteleira capixaba.

Para além dos investimentos em esporte náutico, o Iate se destaca como um clube que exerce o cuidado com seus associados e que, nesses 78 anos, sempre se manteve firme no propósito de oferecer o melhor. Os membros do ICES não só desfrutam em estar em um dos ambientes mais acolhedores e lindos do Espírito Santo, mas também podem contar com uma gestão moderna que abraça as tecnologias e mantém o espaço físico sempre pronto para acolher os visitantes.

A paixão que move o ICES ultrapassa as barreiras marítimas. É em terra firme que podemos exercer o nosso papel mais importante: ser agente transformador da comunidade ao nosso redor. Sabemos o peso que a nossa instituição carrega e a força que temos em mobilizar pessoas.

Por isso, temos um compromisso social como prioridade. Os eventos beneficentes em prol de ONGs que atuam no Espírito Santo e as iniciativas educativas em parceria com órgãos públicos que visam apoiar diversas pessoas em situação de vulnerabilidade social nos fazem ainda mais orgulhosos da nossa união.

Neste aniversário de 78 anos, celebramos com gratidão por tudo que conquistamos e realizamos ao longo dessas décadas. O nosso desejo é continuar crescendo, a fim de proporcionar a cada dia mais opções de esportes, lazer e cultura para nossos associados e para a comunidade capixaba.