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Belezas da Capital

Contorno náutico de Vitória é atrativo turístico valioso

A prefeitura de Porto Alegre, que apostou e investiu no turismo náutico no lago Guaíba, hoje colhe os frutos dessa iniciativa. É uma modalidade de turismo muito bem explorada mundo afora

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

18 abr 2022 às 02:00
Luiz Carlos Menezes

Colunista

Luiz Carlos Menezes

O maior manguezal urbano da América Latina pode ser visitado por um tour de barco ao redor da Ilha de Vitória
O maior manguezal urbano da América Latina pode ser visitado por um tour de barco ao redor da Ilha de Vitória Crédito: Samy Ferreira
Em 19 de março passado este jornal presenteou seus leitores com uma oportuna e reveladora reportagem. Oportuna por contribuir para o desafio da revitalização do Centro da Capital; e reveladora, por mostrar aos capixabas e aos que nos visitam belezas da Ilha de Vitória contempladas por ângulos singulares.
A referida publicação, produzida pelo jornalista Gustavo Cheluje, relata, com imagens e vídeo, um passeio de lancha que tem como itinerário o contorno da Ilha de Vitória, com duração de cinco horas.
O trajeto compreende a passagem por várias praias e sob seis pontes – Ilha do Frade, Terceira Ponte, Segunda Ponte, da Passagem, Ayrton Senna e de Camburi –, proporciona o belo visual da entrada da Baía de Vitória navegando próximo aos navios ancorados no porto e a contemplação do Centro da Capital olhado pelo mar. Há uma parada para almoço na Ilha das Caieiras – tradicional bairro gastronômico especializado em frutos do mar – e prosseguimento da navegação pelos meandros do maior manguezal urbano da América do Sul, retornando ao ponto de partida no final da tarde.

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Confesso, como “maratimba” nascido na Ilha de Vitória, que fiquei tentado a fazer esse passeio – a navegar pelo outro lado da ilha (remei no Saldanha da Gama, mas o trajeto terminava no antigo cais de hidroavião).
A divulgação desse passeio vem se somar ao que tenho defendido em artigos anteriores acerca da importância da valorização e da revitalização do Centro de Vitória, onde tenho ressaltado o grande acervo histórico da nossa Capital e o seu grande potencial turístico.
Vejo o turismo náutico em Vitória como um atrativo muito especial. A multiplicidade de belezas a serem contempladas evidencia isso. Há um amplo espaço para o seu crescimento e consolidação. Mostrar nossa bela capital sob outros ângulos é também uma importante contribuição em prol da revitalização do Centro da cidade.

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A prefeitura de Porto Alegre, que apostou e investiu no turismo náutico no lago Guaíba, hoje colhe os frutos dessa iniciativa. Não só pelo crescimento dessa modalidade de turismo – que é muito bem explorada mundo afora –, mas também por contribuir para a alavancagem do negócio turismo em geral.
Tenho escrito que Vitória e o Espírito Santo ainda são muito fracos no turismo, o que nos abre um amplo espaço para crescimento nesse importante segmento da economia.
O contorno da Ilha de Vitória, uma vez bem divulgado, pode se tornar uma valiosa atração turísticas da nossa capital

Luiz Carlos Menezes

É engenheiro civil, empresário e conselheiro da Ademi-ES. Desenvolvimento urbano, tráfego e mobilidade urbana são os destaques deste espaço. Escreve quinzenalmente, às segundas

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