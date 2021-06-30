Fórum Geração de Igualdade começa hoje em Paris. Mas Brasil fica de fora

A ministra Damares Alves e o presidente Jair Bolsonaro, em cerimônia no Pará Crédito: Alan Santos/ PR

O Brasil vai ficando cada vez mais nanico internacionalmente, na mesma proporção em que as violências contra as mulheres vão ficando cada vez maiores. Esse é o atual cenário do nosso país nas mãos do governo Bolsonaro e da ministra Damares Alves.

Está começando hoje em Paris, de forma virtual, o Fórum Geração de Igualdade, com o objetivo de que Estados e a sociedade civil estabeleçam uma agenda de combate à desigualdade de gênero para os próximos cinco anos, com vistas a atender ao ODS5 – igualdade de gênero. Mas o Estado brasileiro não participará.

A ministra Damares Alves alegou problema de logística na participação do Brasil. Que desculpa mais estapafúrdia, ministra. Seria mais honesto assumir que o Brasil, desde 2019, não tem o menor interesse em alcançar a igualdade de gênero, não tem o menor interesse em combater as desigualdades, as violências que meninas e mulheres passam todos os dias em casa, no trabalho, na política e nas ruas.

Várias vezes eu já falei aqui sobre o ODS5 e a Agenda 2030, mas acho importante neste momento deixar muito explícito o que está sendo discutido no Fórum e que o Brasil não mostrou interesse em participar. O Brasil, sob a gestão de Bolsonaro e Damares, não mostra interesse, entre outras coisas, em “adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos os níveis”; “assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos”; “garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública”; “eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas”; e “acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte”.