Fim de ano e alimentação saudável: dá para conciliar?

Fim de ano é uma época um tanto quanto contraditória, no que diz respeito à alimentação. Ao mesmo tempo em que as pessoas recorrem a dietas e correm para as academias, em busca do corpo em forma para o verão, cumprem uma agenda lotada de confraternizações, regadas a bebidas e muita comida.

O desafio, neste período, é socializar sem prejudicar a saúde e sem perder todo o esforço feito até aqui. Sem terrorismo nutricional: é possível, sim, conciliar as festas com uma alimentação saudável. Tudo depende do equilíbrio!

Antes de ir a uma festa, por exemplo, planejar as refeições do dia é uma boa escolha. Assim, é possível dar uma balanceada na dieta. Incluir alimentos ricos em fibras, proteínas magras e gorduras saudáveis ajuda a manter a saciedade, o que evita a comilança desenfreada durante a confraternização.

Ao se deparar com uma variedade de pratos nas festas, o ideal é fazer escolhas conscientes. A moderação é a chave. Em vez de exagerar em um único item, experimentar pequenas porções de diferentes pratos permite desfrutar da variedade, sem excessos calóricos.

Além de optar por porções menores, é importante escolher alimentos mais saudáveis, como vegetais, frutas e proteínas magras, e limitar o consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura. No dia seguinte, busque o equilíbrio também. Se exagerar em uma refeição, não precisa sentir culpa. Basta retornar à rotina alimentar saudável.

E não é só a alimentação que faz diferença no bem-estar físico e na busca pelo corpo em forma. A hidratação é fundamental, uma vez que contribui para equilibrar a composição corporal, através da reposição de água. Além de ajudar o organismo a funcionar bem, controla o apetite e minimiza a probabilidade de excessos durante as festas. Beber bastante água é, portanto, uma forma de passar bem esse período festivo.

Ceia de Natal Crédito: Shutterstock

Outro hábito importante é a prática de atividade física, que costuma ficar prejudicada nesta época do ano pela agenda lotada de eventos e pelo cansaço acumulado. Driblar todos os empecilhos e manter o corpo ativo é fundamental para o bem-estar físico e emocional e ajuda a equilibrar o consumo de calorias e manter o peso ideal.