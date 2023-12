Fim de ano e alimentação saudável: dá para conciliar?

Fim de ano é uma época um tanto quanto contraditória, no que diz respeito à alimentação. Ao mesmo tempo em que as pessoas recorrem a dietas e correm para as academias, em busca do corpo em forma para o verão, cumprem uma agenda lotada de confraternizações, regadas a bebidas e muita comida.



O desafio, neste período, é socializar sem prejudicar a saúde e sem perder todo o esforço feito até aqui. Sem terrorismo nutricional: é possível, sim, conciliar as festas com uma alimentação saudável. Tudo depende do equilíbrio!