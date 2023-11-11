5 erros para evitar ao comprar alimentos para a dieta

Alimentos ultraprocessados não são benéficos à saúde Crédito: bodnar.photo | Shutterstock

Na busca por uma dieta balanceada, uma das etapas mais importantes é saber comprar os alimentos indicados pelos nutricionistas de forma correta. Entretanto, esse é um detalhe crucial que passa, muitas vezes, despercebido pela maioria das pessoas. A infinidade de produtos nas prateleiras também pode gerar dúvidas, e o resultado são comidas não saudáveis se tornarem uma opção para quem não está atento.

Contudo, tomar decisões de alimentação saudável não requer tanta complexidade, na prática. Com o intuito de ajudar aqueles que aspiram manter um cardápio equilibrado, Mariana Gomes, nutricionista associada ao aplicativo Personal Virtual, destaca erros frequentes ao encher a despensa e como manter a dieta em dia. Confira!

1. Não verificar os rótulos

Muitas vezes, com a correria do dia a dia, as pessoas não leem o rótulo dos produtos para verificar os ingredientes, teor de açúcar, sódio, gorduras saturadas e outros nutrientes. “A escolha de alimentos com menos aditivos e ingredientes processados é fundamental para uma dieta saudável”, explica a nutricionista.

“É importante optar por aqueles que possuem a menor quantidade possível de ingredientes e fugir daqueles que possuem muitos componentes desconhecidos. Uma dica extra é que na lista de ingredientes, o produto que aparece primeiro é o que vem em maior quantidade”, completa.

2. Ignorar o valor nutricional

Escolher alimentos apenas com base no sabor ou na aparência pode levar a escolhas inadequadas. “É importante considerar o valor nutricional dos alimentos, priorizando aqueles ricos em vitaminas, minerais e fibras”, recomenda Mariana Gomes.

Uma atitude muito inteligente é prestar atenção na quantidade do alimento. Geralmente, no rótulo aparece o número de calorias. Mas pode ser muito confuso, por exemplo, dizer “apenas 20 calorias por porção”. Quanto é essa porção? É necessário ficar atento.

3. Excesso de alimentos ultraprocessados

Alimentos ultraprocessados geralmente contêm altos níveis de açúcar, sódio e gorduras saturadas. Além disso, muitos que pensamos ser saudáveis, são ultraprocessados, como peito de peru, pão de forma integral, entre outros. “Limitar o consumo desses produtos e optar por alternativas mais saudáveis e naturais é uma boa escolha”, diz Mariana Gomes.

4. Falta de planejamento das refeições

Ir ao supermercado sem um plano alimentar pode resultar em compras impulsivas, sendo ruim até mesmo para o bolso, já que muitas coisas podem ser desperdiçadas. “Planeje suas refeições com antecedência e faça uma lista de compras para evitar a compra de itens que vão acabar no lixo”, aconselha a profissional.

5. Não buscar orientação profissional

Parece óbvio, mas muitas pessoas ainda acreditam que podem fazer seu planejamento alimentar sozinhas. No entanto, consultar um nutricionista é uma decisão sábia para quem deseja seguir uma dieta equilibrada, pensando muito além do peso na balança, mas em uma saúde de forma geral.