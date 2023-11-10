O que é e como tratar hérnia de disco, doença de Rico Melquíades

Rico Melquiades recebeu diagnóstico de hérnia de disco após ser hospitalizado por fortes dores Crédito: Reprodução/ Instagram @ricomelquiades

O influenciador Rico Melquíades recebeu diagnóstico de hérnia de disco após ser hospitalizado por fortes dores. Ele relatou que a lesão o impede até de levantar para ir ao banheiro. Por esse motivo, teve que usar fraldas. "No laudo de seus exames consta duas hérnias de disco no lado esquerdo. Ele passou dia todo de fralda porque não conseguia se levantar para ir ao banheiro, mas graças a Deus já está um pouco melhor", divulgou a assessoria do artista.

O ortopedista José Cláudio Lira, da Rede Meridional, explica que a hérnia de disco é o deslocamento do disco intervertebral e a compressão das raízes nervosas ou medula espinhal. "Os sintomas são dor intensa na região da coluna afetada, limitação na mobilidade articular, com irradiação para o território correspondente da raiz nervosa afetada, podendo ocorrer dormência ou perda de força".

O médico diz que as causas podem ser devido ao envelhecimento e o desgaste crônico dos discos, a sobrecarga mecânica articular da coluna, a fraqueza muscular e a má postura.

PREVENÇÃO

O ortopedista Edson Borges, do São Bernardo Saúde, diz que o termo hérnia se refere a saída de uma estrutura de sua posição de normalidade. No caso da coluna a hérnia de disco é a saída do disco de sua posição ocasionando compressão de estrutura próxima. "Se a hérnia de disco for na direção de uma raiz vertebral, aquele segmento responsável pela inervação da raiz acometida produzirá o sintoma".

A hérnia de disco pode fazer com que a pessoa perca a capacidade de se levantar, de ficar de pé ou ficar sentada por longos períodos. "Dependendo da forma que a pessoa fica, inclina, ela vai em cima da lesão e acaba gerando compressão. Em alguns casos, a dor é tão intensa que é necessário até internação para tratamento da dor. A depender do tamanho dessa hérnia de disco, em alguns casos é necessário cirurgia, dependendo do tamanho dessa hérnia de disco", diz Edson Borges.

Geralmente, o tratamento clínico é com orientações como a perda de peso, o fortalecimento muscular e o alongamento. Evitar atividades e postura com maior impacto, ergonomia (trabalho, sofá, cama dormindo), o uso de medicação e em alguns casos é necessário intervenções desde infiltração, rizotomia e cirurgia.