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Elienne Baptista

Artigo de Opinião

É mulher com deficiência física, roteirista, produtora e locutora, uma das consultoras do Festival PcD
Elienne Baptista

Festival PcD: cultura, arte e diversão são direitos de todos

Esse festival representa mais do que simplesmente oferecer acessibilidade estrutural e assistiva; ele simboliza um movimento de ressignificação, desafiando a estigmatização associada à sigla
Elienne Baptista
É mulher com deficiência física, roteirista, produtora e locutora, uma das consultoras do Festival PcD

Públicado em 

16 abr 2024 às 17:26
Centro histórico; Vitória; Palácio Sônia Cabral
Palácio Sônia Cabral Crédito: Rodrigo Gavini
No cenário cultural capixaba, a inclusão torna-se a pauta principal no Festival Pinta Canta e Dança, um evento pioneiro que estreou nesta semana no Palácio Sônia Cabral, em Vitória, e que coloca as pessoas com deficiência no centro das atenções, não apenas como espectadores, mas como protagonistas.
Esse festival representa mais do que simplesmente oferecer acessibilidade estrutural e assistiva; ele simboliza um movimento de ressignificação, desafiando a estigmatização associada à sigla 'PCD' e reivindicando o espaço e reconhecimento merecidos.
Enquanto alguns eventos culturais já abraçam a acessibilidade, o Festival PcD - Pinta Canta e Dança, vai além ao proporcionar oficinas específicas, lideradas por profissionais renomados, com o intuito de revelar os talentos e potencialidades muitas vezes negligenciados da comunidade com deficiência. Esse evento não é apenas uma celebração da arte e da cultura, mas uma declaração audaz de que a sociedade não pode mais ignorar ou marginalizar aqueles que foram historicamente excluídos.

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Embora muitos possam relutar a participar devido a décadas de invisibilidade social e violação de direitos, é essencial que as pessoas com deficiência reivindiquem seu espaço no cenário cultural. O festival representa uma oportunidade única para essa comunidade se afirmar, mostrando sua capacidade e talento, assim demandando respeito e inclusão em todos os aspectos da sociedade. E a arte como ponto-chave que conecta todo o festival também remete à descoberta da capacidade de sermos múltiplos talentos.
E este evento não está sozinho em sua missão. Iniciativas semelhantes, como a orquestra de cantores cegos e o grupo de teatro Cena Adversa, também estão desafiando estereótipos e promovendo a inclusão através da arte. Esses esforços coletivos não apenas demonstram o potencial ilimitado das pessoas com deficiência, mas também destacam a necessidade de investimento em capacitação, acessibilidade e inclusão por parte do poder público e da sociedade em geral.
O Festival Pinta Canta e Dança é mais do que um evento cultural; é um catalisador para mudanças sociais e atitudes. Ao proporcionar oportunidades para as pessoas com deficiência brilharem, o festival está desafiando normas e construindo um futuro mais inclusivo e igualitário para todos.
Que ele seja o primeiro de muitos eventos similares, reforçando a mensagem de que, acima de tudo, somos todos seres humanos com direitos inalienáveis, e é nossa responsabilidade garantir que esses direitos sejam respeitados e praticados em todas as esferas da sociedade.

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