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Ana Paula Carvalho

Artigo de Opinião

É graduada em história, especialista projetos de pesquisa histórica e resgate à memória institucional e familiar
Ana Paula Carvalho

Família real britânica é uma família como todas as outras

Mas os problemas comuns dessa família ganham proporções mundiais. Todos os membros estão a serviço uns dos outros e do futuro da monarquia inglesa
Ana Paula Carvalho
É graduada em história, especialista projetos de pesquisa histórica e resgate à memória institucional e familiar

Públicado em 

10 mai 2023 às 15:32
Harry durante a coração do pai, o Rei Charles III, em Londres
Harry durante a coração do pai, o Rei Charles III, em Londres Crédito: Reuters/Folhapress
O pertencimento familiar é um desejo profundo, mas nem sempre é fácil. Às vezes, somos condicionados a agir de uma determinada maneira para ter um lugar na família. Os excluídos podem trazer à luz questões importantes e polêmicas, a fim de buscar uma resolução para seus conflitos.
No contexto da família real britânica, o pertencimento é ainda mais complexo, com todas as suas regras e hierarquias. As coroações britânicas são eventos históricos que simbolizam a continuidade da monarquia. No entanto, a última coroação deu origem a uma série de controvérsias, principalmente devido aos últimos acontecimentos envolvendo príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle.
O documentário sobre a vida de Harry revela a culpa que ele carrega por não se sentir completamente parte da família real. Ele tenta justificar suas ações enquanto implora pelo perdão de seu pai e irmão. Mas, na verdade, o conflito interno de Harry já existia muito antes de conhecer Meghan.

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Harry se manteve preso à dor da mãe, a Princesa Diana, e transferia para o pai uma raiva inconsciente pelo destino trágico dela. Ele também nunca concordou com o lugar que ocupava no sistema familiar, o que dificultava reconhecer as dificuldades do irmão mais velho, o Príncipe William, que suportava as obrigações reais.
Na coroação do Rei Charles III, a situação de Harry foi mínimo constrangedora. Ele foi colocado na terceira fila junto com os primos e não usava roupa real. A ausência de sua esposa e dos seus filhos, netos legítimos do atual rei, tornou a cerimônia ainda mais incomum.
A família real britânica desperta curiosidade, amor e até raiva no público. Isso se deve em parte aos elementos de hierarquia, pertencimento e equilíbrio presentes nessa família. No entanto, é importante lembrar que todas as famílias têm suas próprias leis, que podem ser respeitadas ou não. É preciso analisar onde essas leis não estão fluindo e buscar uma resolução para os conflitos.
No final das contas, a família real britânica é uma família comum, com problemas comuns que ganham proporções mundiais. Todos os membros da família estão a serviço uns dos outros e do futuro da monarquia inglesa. Mas, como Harry nos ensina, é preciso observar o lugar que ocupamos na família e respeitar os lugares dos outros membros, mesmo que isso signifique se afastar do sistema para buscar sua própria felicidade.

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