Família real britânica é uma família como todas as outras

Harry durante a coração do pai, o Rei Charles III, em Londres Crédito: Reuters/Folhapress

O pertencimento familiar é um desejo profundo, mas nem sempre é fácil. Às vezes, somos condicionados a agir de uma determinada maneira para ter um lugar na família. Os excluídos podem trazer à luz questões importantes e polêmicas, a fim de buscar uma resolução para seus conflitos.

O documentário sobre a vida de Harry revela a culpa que ele carrega por não se sentir completamente parte da família real. Ele tenta justificar suas ações enquanto implora pelo perdão de seu pai e irmão. Mas, na verdade, o conflito interno de Harry já existia muito antes de conhecer Meghan.

Harry se manteve preso à dor da mãe, a Princesa Diana, e transferia para o pai uma raiva inconsciente pelo destino trágico dela. Ele também nunca concordou com o lugar que ocupava no sistema familiar, o que dificultava reconhecer as dificuldades do irmão mais velho, o Príncipe William, que suportava as obrigações reais.

Na coroação do Rei Charles III, a situação de Harry foi mínimo constrangedora. Ele foi colocado na terceira fila junto com os primos e não usava roupa real. A ausência de sua esposa e dos seus filhos, netos legítimos do atual rei, tornou a cerimônia ainda mais incomum.

A família real britânica desperta curiosidade, amor e até raiva no público. Isso se deve em parte aos elementos de hierarquia, pertencimento e equilíbrio presentes nessa família. No entanto, é importante lembrar que todas as famílias têm suas próprias leis, que podem ser respeitadas ou não. É preciso analisar onde essas leis não estão fluindo e buscar uma resolução para os conflitos.