Lula: Rei Charles disse para eu cuidar da Amazônia, e falei que preciso de ajuda

Lula e Janja durante encontro com o rei Charles III, um dia antes da cerimônia de coroação em Londres Crédito: Ian Jones/ Buckingham Palace

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado (5) que a primeira coisa que o Rei Charles III, coroado no mesmo dia, pediu foi que ele cuide da Amazônia. Em resposta, o presidente disse que precisa de ajuda. "Para cuidar da Amazônia eu preciso de ajuda e muitos recursos", afirmou.

Lula disse que em agosto deve se reunir com demais países amazônicos para tomar uma decisão comum. "Não adianta o Brasil preservar só a nossa (floresta)", afirmou o presidente, e reforçou que o Brasil vai cumprir a promessa de acabar com o desmatamento até 2030. "Isso é quase uma questão de honra".

Para isso, Lula disse que será necessário dialogar com os prefeitos, com indígenas e pequenos proprietários. "O Brasil vai fazer a sua parte e queremos que os outros façam"

"E os países ricos que já desmataram precisam compreender que têm um débito na emissão de gás carbônico, e portanto eles têm que adiantar os recursos para que a gente possa preservar as nossas florestas", cobrou.

Lula disse que o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, se comprometeu a contribuir com o Fundo Amazônia. "A Inglaterra não disse quanto vai dar, mas eu espero que não seja menos que nos EUA", ressaltou Lula, em entrevista após participar da cerimônia.

O presidente também disse que está pleiteando que a COP30 seja no Brasil. "Quem defende a Amazônia vai ter a chance de participar de uma COP no coração da Amazônia."