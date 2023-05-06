Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula: Rei Charles disse para eu cuidar da Amazônia, e falei que preciso de ajuda
Meio ambiente

Lula: Rei Charles disse para eu cuidar da Amazônia, e falei que preciso de ajuda

Presidente compareceu à cerimônia de coroação em Londres neste sábado, ao lado da primeira-dama, Janja
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 mai 2023 às 15:10

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 15:10

Lula e Janja durante encontro com o rei Charles III, um dia antes da cerimônia de coroação em Londres
Lula e Janja durante encontro com o rei Charles III, um dia antes da cerimônia de coroação em Londres Crédito: Ian Jones/ Buckingham Palace
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado (5) que a primeira coisa que o Rei Charles III, coroado no mesmo dia, pediu foi que ele cuide da Amazônia. Em resposta, o presidente disse que precisa de ajuda. "Para cuidar da Amazônia eu preciso de ajuda e muitos recursos", afirmou.
Lula disse que em agosto deve se reunir com demais países amazônicos para tomar uma decisão comum. "Não adianta o Brasil preservar só a nossa (floresta)", afirmou o presidente, e reforçou que o Brasil vai cumprir a promessa de acabar com o desmatamento até 2030. "Isso é quase uma questão de honra".
Para isso, Lula disse que será necessário dialogar com os prefeitos, com indígenas e pequenos proprietários. "O Brasil vai fazer a sua parte e queremos que os outros façam"
"E os países ricos que já desmataram precisam compreender que têm um débito na emissão de gás carbônico, e portanto eles têm que adiantar os recursos para que a gente possa preservar as nossas florestas", cobrou.
Lula disse que o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, se comprometeu a contribuir com o Fundo Amazônia. "A Inglaterra não disse quanto vai dar, mas eu espero que não seja menos que nos EUA", ressaltou Lula, em entrevista após participar da cerimônia.
O presidente também disse que está pleiteando que a COP30 seja no Brasil. "Quem defende a Amazônia vai ter a chance de participar de uma COP no coração da Amazônia."
Lula defendeu que a biodiversidade da Amazônia seja explorada corretamente para gerar renda e criar a "indústria verde". "Precisamos levar em conta que do lado brasileiro moram mais de 25 milhões de pessoas e que essas pessoas querem ter acesso a bens materiais, querem comer, querem passear."

Veja Também

Entenda por que Meghan Markle não estará na coroação do rei Charles 3º

Os britânicos que não vão assistir à coroação de Charles 3º: 'Acho um desperdício de dinheiro'

A cadeira de 700 anos restaurada para a coroação de Charles 3º

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Londres Inglaterra Janja rei Charles iii
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D
Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados