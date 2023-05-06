A cadeira de 700 anos restaurada para a coroação de Charles 3°

A especialista em conservação Krista Blessley descreve a cadeira da coroação como 'extremamente frágil' Crédito: PA Media

A cadeira medieval usada na coroação dos monarcas da família real britânica está sendo restaurada, de forma a estar pronta para a coroação do rei Charles 3º.

Com 700 anos, a cadeira feita de carvalho é descrita como "extremamente frágil" por especialistas em conservação da Abadia de Westminster, em Londres.

O meticuloso trabalho de preservação se destina a limpar a cadeira e estabilizar suas camadas de dourado descamadas.

Tudo isso faz parte dos preparativos para a cerimônia de coroação do rei que será realizada na Abadia de Westminster, em 6 de maio.

A histórica cadeira da coroação, peça central da cerimônia há séculos, é uma "obra de arte única", afirma a especialista em conservação Krista Blessley.

"É a peça de mobiliário mais antiga ainda usada para sua finalidade original", diz ela.

Assim como seus predecessores, o rei Charles sentará na cadeira de coroação na Abadia de Westminster Crédito: Duncan Stone

A cadeira foi feita por ordem de Edward 1º, que reinou de 1272 a 1307, e foi usada em praticamente todas as cerimônias de coroação desde então.

Mas Blessley esclarece que "não é uma peça de museu" e sofreu duros golpes ao longo do tempo.

Turistas e crianças em idade escolar marcaram a mobília com "pichações" nos séculos 18 e 19.

"P. Abbott dormiu nesta cadeira de 5 a 6 de julho de 1800" está entre os dizeres entalhados na cadeira, que será usada pelo rei Charles na cerimônia.

Posteriormente, a cadeira foi danificada em um ataque a bomba em 1914, atribuído a sufragistas que faziam campanha pelo voto feminino.

"É extremamente frágil. Tem uma estrutura de camadas complexa, o que significa que as camadas douradas muitas vezes descamam, então muito do meu trabalho é colar essas camadas douradas de volta, me certificando de que estejam completamente firmes antes da coroação", diz Blessley.

'Pichação' entalhada na parte de trás da cadeira histórica Crédito: Duncan Stone

A especialista em conservação já vem trabalhando na cadeira há quatro meses.

"Se houver pequenas mudanças na umidade, a madeira se move, e essa complexa estrutura de camadas se move — novas áreas vão levantar. Posso firmar algo neste mês, e em dois meses talvez precise firmar novamente", explica Blessley.

Mas ela está muito orgulhosa de estar trabalhando em um "exemplo primoroso" de artesanato medieval, incluindo o fato de ter encontrado um desenho de dedos do pé, até então desconhecido, na parte de trás da cadeira.

Em sua forma medieval original, a cadeira era revestida com folhas de ouro douradas e vidro colorido, com desenhos de pássaros, folhagens, animais, santos e um rei.

A cadeira foi projetada para incluir a Pedra da Coroação, ou Pedra do Destino, que havia sido tomada da Escócia por Edward 1º. A pedra, que atualmente está na capital escocesa, Edimburgo, deve ser levada à Abadia de Westminster para a coroação.

A rainha Elizabeth 2ª na cadeira de coroação em 1953 Crédito: Universal History Archive

George Gross, da Universidade King's College London, no Reino Unido, faz parte de um projeto de pesquisa sobre a história das coroações.

Nas coroações recentes, a cadeira em estilo gótico de encosto alto foi deixada descoberta, mas ele conta que nas eras Tudor e Stuart ela teria sido coberta por um luxuoso pano de ouro.

A coroação tem um forte elemento religioso, e Gross acredita que a antiga cadeira adquiriu seu próprio status sagrado — como uma "relíquia profundamente mística", que era vista "emanando uma forma de radioatividade espiritual".

À medida que a coroação do rei Charles 3º se aproxima, começam a sugir detalhes sobre a cerimônia, incluindo 12 músicas novas especialmente compostas para a ocasião, sendo um hino de autoria do compositor Andrew Lloyd Webber.