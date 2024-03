Estado organizado se tornou um patrimônio capixaba

A pesquisa Compara Brasil, da Aequs Consultoria, mostra que o Espírito Santo teve em 2023 a melhor relação entre receitas e despesas correntes do Brasil, com a margem de poupança em 17,5%. Apenas 10 estados tiveram indicador acima de 10% e a média nacional ficou em 7%. Na prática, isso significa que após pagarmos nossas obrigações, sobram mais recursos para investimentos.

A notícia, além de excelente, coroa a trajetória de muito trabalho na construção de um Estado organizado e bem administrado. Uma sucessão de governos, que mesmo não sendo aliados formais, cultivam valores semelhantes de boa gestão, equilíbrio e responsabilidade no trato da coisa pública.

É importante nunca esquecer que no início de 2003 o Estado vivia uma crise sem precedentes, cuja face mais dramática foi o atraso de quase quatro meses no pagamento dos salários do funcionalismo.

Uma situação angustiante sobretudo para servidores que atuavam em atividades essenciais. Professores, profissionais de saúde e policiais, muitos deles tendo que recorrer a empréstimos no Banestes para conseguirem manter suas famílias e seguirem prestando serviço à população.

De uma situação delicada no início dos anos 2000, nosso Estado chega aos dias atuais com uma situação financeira sólida. E como um exemplo nacional de qualidade em gestão pública.

São 12 anos consecutivos com nota A na avaliação sobre a Capacidade de Pagamento da Secretaria do Tesouro Nacional. Há três anos consecutivos temos “dívida negativa”. O que significa dizer que as obrigações de longo prazo do Estado são inferiores aos seus ativos líquidos.

O investimento público direto do governo estadual em 2023 foi de R$ 5,1 bilhões, o maior da nossa história, no que se inclui o maior investimento per capita em saneamento do Sudeste.

A importância de um governo organizado e com capacidade de investimento vai muito além das contas públicas. E se reflete na economia do Estado e na vida da população em geral.

Governos organizados e com as contas em dia aumentam a confiança dos investidores, com mais facilidade para atrair recursos para investimentos em infraestrutura e para o desenvolvimento de uma maneira geral.

Mas, sobretudo, impactam positivamente na vida das pessoas, especialmente daquelas que mais dependem dos serviços públicos. E isso tem sido uma constante nos últimos anos.

Somos um dos três estados com melhores resultados no ensino médio segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), temos uma das menores mortalidades infantis do país e nossa população está entre as de maior longevidade. Em 2023, tivemos o menor número de homicídios dolosos da série histórica iniciada em 1996.

Segmentos da economia capixaba . Crédito: Beatriz Seixas/Fernando Madeira/ Tadeu Bianconi-Agência Vale

E estamos avançando também na qualidade do gasto público, com prioridades claras para reduzir desperdícios, construindo alternativas de parcerias em investimentos mais econômicas e eficazes e avaliação permanente das políticas públicas, tanto na área social como no incentivo ao desenvolvimento econômico, para garantir que os resultados obtidos justificam os investimentos e gastos realizados.

Nada disso veio fácil, de graça. O sucesso não é contratado, mas é resultado de muito esforço e determinação. Tampouco há uma garantia de que o futuro está assegurado. É preciso perseverar na trajetória que nos trouxe até aqui para continuar avançando.

Um Estado organizado é um valor que é percebido e apoiado e que virou uma espécie de bem público.

Um patrimônio capixaba!

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

