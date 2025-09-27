ES trilha caminho para se tornar um dos destinos mais desejados do país

O Espírito Santo soube transformar dificuldade em oportunidade e, com isso, o turismo saiu ganhando. Por seu grande potencial para gerar consumo de serviços e produtos, o setor está sendo considerado importante matriz econômica para o Estado, diante dos impactos da reforma tributária na arrecadação de receita.

Do ano passado para cá, uma forte mobilização, nunca vista no Espírito Santo, tem direcionado ações de fortalecimento para o turismo, e os resultados já podem ser vistos. O Espírito Santo ocupa, entre todos os estados brasileiros, a 4ª posição no ranking de crescimento interanual do volume das atividades turísticas no 1º trimestre de 2025. O dado foi compilado pelo Sebrae/ES, com informações do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

A mesma pesquisa mostra que há mais de 64 mil empresas ativas no segmento de turismo no estado. O número vem crescendo: em 2024 eram 57 mil. Outro setor em expansão é o de turismo de experiência. A unidade de Inteligência de Dados do Sebrae/ES identificou um aumento de 133% no número de atrações registradas do ano passado até agora. As 78 experiências de 2024 passaram a 182 neste mês.

É importante observar que quando a engrenagem de negócios do turismo se desenvolve, ela promove benefícios em cadeia, como o aumento de empregos, por exemplo. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), até junho deste ano, as Micro e Pequenas Empresas foram responsáveis por 940 novos postos de emprego nas atividades características do turismo, representando mais de 73% do saldo total de empregos em turismo do período.

Os números são animadores e mostram que estamos no caminho certo. Essa é uma construção coletiva, que só com atuação forte, alinhada e intencional, tem conseguido ser bem-sucedida. O turismo no Espírito Santo tem ganhado força por meio de esforços conjuntos, de atores como o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Sebrae/ES, Conselho Estadual de Turismo (Contures), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES), entre outras entidades do segmento.

E se o que se propõe é desenvolver o turismo, os municípios são molas propulsoras essenciais. No entanto, para liderar a mudança, os gestores municipais devem conhecer a fundo seus territórios e prepará-los para essa expansão. Por isso, é fundamental que os Planos Diretores Municipais (PDM) sejam atualizados, de forma a direcionar um crescimento ordenado, sustentável, que respeite a comunidade e seja construído dentro das possibilidades de cada localidade.

O Sebrae/ES tem feito parcerias de cooperação técnica com prefeituras de todo o estado para auxiliá-las nessa análise do PDM, assim como tem oferecido consultorias para a criação de Planos Municipais de Turismo. Para transformar um território é preciso planejar ações que sejam efetivas e coerentes com o que a cidade pode e quer oferecer.

Com a casa arrumada e preparada para receber visitas, o Espírito Santo pode se tornar um dos destinos mais desejados do país. Talvez tão importante quanto promover as mudanças seja comunicá-las. O trade turístico, as operadoras, agências e a imprensa têm papel fundamental na comercialização do produto Espírito Santo, na valorização dos destinos turísticos capixabas e no impulsionamento da visibilidade.

No mais, o melhor condutor dessa publicidade pode ser você, o capixaba de nascimento, de coração ou o admirador deste lindo Estado. Visite, sinta-se parte e compartilhe as belezas naturais e culturais desta terra. O Brasil merece conhecer de perto as riquezas do nosso Espírito Santo.

